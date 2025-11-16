MotoGP Valencia, ultimo atto con Bezzecchi in pole, Bagnaia crolla | Oggi alle 14 la diretta in TV e in streaming

L’epilogo della stagione 2025 di MotoGP con il titolo ormai assegnato da tempo a Marc Marquez, assente dopo il rovinoso incidente di qualche settimana fa, si svolge sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, un tracciato tecnico, nervoso, che spesso ha riservato sorprese e ribaltoni.

MotoGP a Valencia

Oggi alle 14 la classe regina del motomondiale chiude un Mondiale che lascia ancora aperti diversi fronti, a partire dal duello per il quarto posto tra Pedro Acosta e Francesco Bagnaia.

Il sabato ha confermato le gerarchie dell’ultimo periodo: Marco Bezzecchi ha conquistato una pole position eccellente con l’Aprilia, davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre Pecco Bagnaia è sprofondato in una Q1 da incubo, complicata da un problema tecnico che lo ha inchiodato solo in sedicesima posizione.

Nella Sprint, dominio di Alex Marquez, con Acosta secondo e Di Giannantonio terzo; Bagnaia mai davvero in partita, solo quattordicesimo. Il circuito di Valencia, con i suoi 4 chilometri e un rettilineo relativamente breve, esalta i piloti aggressivi in frenata e richiede moto precise nei cambi di direzione: un profilo perfetto per Bezzecchi, decisamente molto meno ideale per la Ducati ufficiale di un Bagnaia in piena crisi.

Bezzecchi favorito, Acosta minaccia: cosa aspettarsi oggi

La gara potrebbe trasformarsi in una lunga fuga di Bezzecchi se l’italiano riuscirà a ripetere la partenza pulita vista nelle ultime gare per isolarsi in vetta fin dalla prima curva. Ma attenzione proprio alla strozzatura iniziale: Alex Marquez, sempre esplosivo allo start, e un Acosta affamato che cerca con sempre maggiore insistenza la sua prima vittoria in MotoGP, possono complicargli la vita.

Il giovane talento KTM sembra il più costante degli ultimi weekend e ieri ha tolto anche a Bagnaia il quarto posto nel Mondiale che l’italiano ora può soltanto recuperare in extremis, riducendo i danni di una stagione da dimenticare. Per lo spagnolo, Valencia può diventare la chiusura perfetta per una stagione d’esordio in cui ha mostrato lampi da futuro campione.

E Bagnaia? Per risalire servirà una gara d’attacco, ma partire dalla sesta fila su una pista così stretta e tortuosa è quasi una condanna. Il rischio è una gara nel traffico che potrebbe frenare ogni ambizione di rimonta.

MotoGP, dove vedere la gara in TV e streaming

La gara della MotoGP scatterà alle 14.00 con Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati. In chiaro, la gara sarà trasmessa in differita su TV8 alle 16.00, con streaming gratuito su tv8.it dalla stessa ora.

Griglia di partenza completa del GP di Valencia

1ª fila: Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio

2ª fila: Raul Fernandez, Acosta, Quartararo

3ª fila: Morbidelli, Miller, Aldeguer

4ª fila: Mir, Zarco, Ogura

5ª fila: Marini, Aleix Espargaro, Binder

6ª fila: Bagnaia, Martin, Oliveira

7ª fila: Rins, Bastianini, Viñales

8ª fila: Bulega, Augusto Fernandez, Chantra