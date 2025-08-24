MotoGP Ungheria 2025, Marquez imprendibile: la Ducati sogna il colpo al Balaton Park

Il Mondiale MotoGP 2025 fa tappa in Ungheria, sul nuovo circuito del Balaton Park, tracciato che entra ufficialmente nel calendario iridato con una configurazione tecnica, ricca di curve in sequenza e pochi punti di sorpasso.

Dopo l’antipasto della Sprint Race, che ha visto l’ennesima vittoria di Marc Marquez ieri pomeriggio, gli occhi sono tutti puntati sulla gara di oggi, 24 agosto, con semaforo verde alle 14.00 (ora italiana).

MotoGP Ungheria, il nuovo tracciato di Balaton Park

Il nuovo impianto ungherese, situato a circa 80 km da Budapest, ha suscitato pareri contrastanti tra i piloti: spettacolare per il pubblico, ma insidioso in alcuni tratti. Un mix che promette spettacolo in pista, con la lotta per il titolo che si fa sempre più accesa.

Anche se resta sempre di più Marc Marquez l’uomo da battere. Lo spagnolo, sei titoli mondiali l’ultimo dei quali nel 2019, si conferma imprendibile. Il pilota della Ducati Lenovo ufficiale ha conquistato la pole e la Sprint con una superiorità netta, consolidando il suo primato in vetta al mondiale e dimostrando un feeling unico con la GP25.

Marc Marquez sembra aver trovato la chiave per domare ogni circuito e in Ungheria ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari. La sua è già la tredicesima vittoria del sabato in stagione, un ruolino che mette in chiaro le gerarchie.

MotoGP Ungheria, la griglia di partenza

Al suo fianco in prima fila, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno mostrato ottime sensazioni e sono pronti a dare battaglia per il podio pur con tempi meno brillanti di Marc Marquez. Bene anche Franco Morbidelli ed Enea Bastianini, che restano outsider credibili tutti sulla scia del leader. Per la Ducati, insomma, l’Ungheria può trasformarsi in un altro dominio di gruppo. Primo pilota non Ducati è Quartararo, sesto in seconda fila con la Yamaha

Bagnaia, crisi senza fine

Il vero caso resta Francesco Bagnaia. L’ex campione del mondo non riesce a trovare la quadra con la GP25: eliminato in Q1 nelle prove e solo tredicesimo nella Sprint, il torinese appare lontanissimo dal livello che lo aveva reso protagonista fino a due anni fa conquistando un titolo mondiale meragviglioso. Le parole del direttore generale Ducati, Luigi Dall’Igna, hanno confermato la difficoltà: “La moto è competitiva, ma serve uno stile di guida diverso da quello di Pecco, che evidentemente non riesce a sfruttarne al massimo il potenziale. C’è ancora tempo per lavorarci e migliorare…”.

La gara di oggi rappresenta un crocevia: partire dalla quinta fila sul tracciato ungherese, poco favorevole ai sorpassi, rischia di complicare ulteriormente la sua rincorsa. Ma un colpo d’orgoglio potrebbe rimetterlo in carreggiata.

Gli altri protagonisti

Oltre a Marquez e ai piloti Ducati, attenzione a Pedro Acosta, settimo, che ha già mostrato lampi di classe e potrebbe essere la mina vagante della domenica. Da non sottovalutare anche Luca Marini, ottavo con la Honda, autore di una Sprint convincente ma lontanissimo nei tempi da Marc Marquez.

Dove vedere il GP in TV

Il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW per gli abbonati. TV8 garantirà invece la trasmissione in differita di qualifiche e gara.

Orari del GP d’Ungheria

Gara Moto3: ore 11.00

Gara Moto2: ore 12.15

Gara MotoGP: ore 14.00

La classifica

Marc Marquez domina con 430 punti – nove vittorie nei GP addirittura 13 nelle Sprint, seguito dal fratelli Alex – solo dodicesimo in griglia di partenza al Balaton Park – con 278. Bagnaia è terzo con 221. Otto le tappe al termine del mondiale: prossimo appuntamento a Barcellona, 7 settembre, poi Imola, il 14,