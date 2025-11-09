Bezzecchi e l’Aprilia volano a Portimão: pole, miglior tempo nel warm-up e fiducia alle stelle. Marquez ancora out, Bulega debutta e impara

MotoGP, GP del Portogallo 2025: Bezzecchi in pole, Acosta e Quartararo in prima fila | Orari TV, meteo e griglia di partenza

Splende il sole sull’Algarve e brilla l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che si prende la scena nel weekend del Gran Premio del Portogallo 2025.

MotoGp a Portimao, bene l’Aprilia

Dopo la pole position del sabato, ottenuta in 1.37.556, il romagnolo ha confermato la sua superiorità anche nel warm-up della domenica mattina, rifilando oltre mezzo secondo a Pedro Acosta e dimostrando una RS-GP finalmente bilanciata dopo settimane di lavoro.

“Il team è stato eccezionale e possiamo ancora migliorare qualcosa ma ci siamo”, ha detto Bezzecchi dopo la qualifica, consapevole di avere il passo per giocarsi la vittoria. Accanto a lui scatteranno proprio Acosta, ancora una volta brillante con la KTM ufficiale, e un sorprendente Fabio Quartararo, che ha riportato la Yamaha in prima fila dopo un sabato vissuto sull’orlo dell’eliminazione.

Alle spalle dei primi tre ci saranno Francesco Bagnaia, quarto e miglior Ducati in griglia, e Alex Marquez, sfortunato caduto nel Q2 ma vincitore della Sprint Race del sabato, davanti proprio ad Acosta e allo stesso Bezzecchi.

Warm-up e condizioni meteo

Nel warm-up di questa mattina Bezzecchi ha confermato di essere il più veloce, fermando il cronometro in 1’38”292 con gomma media posteriore e anteriore soft. Dietro di lui Acosta ha chiuso a +0.544, seguito da Franco Morbidelli, finalmente competitivo con la Ducati VR46. Quarto il rookie Fermín Aldeguer, poi la Honda di Joan Mir, mentre Bagnaia ha terminato settimo, alle spalle di Alex Marquez.

Le condizioni meteo restano ideali: niente pioggia prevista e temperature intorno ai 24°C. La scelta più probabile in gara sarà dura all’anteriore e media al posteriore, con la gestione del consumo gomma che si annuncia decisiva nel finale.

I temi del weekend

Il GP del Portogallo segna il ritorno in pista dopo il complicato fine settimana di Sepang che ha visto la drammatica caduta di Marc Marquez, ovviamente ancora fuori per infortunio e sostituito da Nicolò Bulega, autore di un debutto positivo ma ancora in fase di adattamento alla Desmosedici GP25 ufficiale: il pilota emiliano ha chiuso 19esimo sia in qualifica che nel warm-up.

Tra gli altri, Raul Fernandez ha dovuto ritirarsi per i postumi di una caduta nelle libere, mentre Enea Bastianini e Luca Marini faticano nelle retrovie. Ottimo invece l’avvio di Ai Ogura, decimo con l’Aprilia Trackhouse, e di Jack Miller, nono con la Yamaha Pramac.

La griglia di partenza del GP del Portogallo

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Pedro Acosta (KTM Factory) Fabio Quartararo (Yamaha Factory) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) Alex Marquez (Gresini Ducati) Johann Zarco (Honda HRC) Joan Mir (Honda HRC) Jack Miller (Yamaha Pramac) Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) Luca Marini (Honda HRC) Enea Bastianini (KTM Tech3) Franco Morbidelli (VR46 Ducati) Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) Nicolò Bulega (Ducati Factory, sostituisce Marc Marquez) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) Maverick Vinales (Aprilia Racing) Brad Binder (KTM Factory) Pol Espargaró (KTM Tech3) Alex Rins (Yamaha Factory) Takaaki Nakagami (Honda LCR) Lorenzo Savadori (Aprilia collaudatore)

Dove vederla in TV e in streaming

La gara del Gran Premio del Portogallo 2025 scatterà oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14.00 italiane, all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). Streaming su NOW, anche da dispositivi mobili

Differita in chiaro su TV8 alle 18.00 con sintesi e interviste. Il weekend sarà completato da Paddock Live alle 13.30, gara alle 14.00 e Paddock Live Show dalle 15.00 su Sky.

La classifica piloti prima del via

Marquez 454, Alex Marquez 425, Bezzecchi 298, Bagnaia 288, Acosta 269, Di Giannantonio 231, Morbidelli 227, Aldeguer 190, Quartararo 188, Fernandez 146, Zarco 137, Binder 134, Marini 128, Bastianini 106, Mir 93, Ogura 79, Vinales 72, Miller 68, Rins 63, Oliveira 36, Martin 34, Pol Espargaró 23, Nakagami 10, Savadori e Augusto Fernandez 8, Chantra 7, Aleix Espargaró e Pirro 0, Bulega 0.