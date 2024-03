Mostruosamente Villaggio, su Rai 3 il documentario sulla vita e la carriera di Paolo Villaggio

Rai 3 ricorda Paolo Villaggio col documentario Mostruosamente Villaggio in onda alle 21.20 di venerdì 22 marzo e in streaming su RaiPlay.

Sono passati 7 anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio, figura di primo piano dello spettacolo italiano che in quasi 50 anni di carriera ha spaziato dalla recitazione alla scrittura, dalla conduzione televisiva alla sceneggiatura e la regia. Rai 3 ha deciso di rendere omaggio al grande talento di Villaggio, l’indimenticato ragionier Ugo Fantozzi entrato di diritto nella cultura popolare italiana, trasmettendo nella prima serata di oggi, venerdì 22 marzo, il documentario Mostruosamente Villaggio proiettato in anteprima questa mattina al Bif&st – Bari International Film&TV Festival.

Prodotto da 3D Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, Mostruosamente Villaggio è un viaggio alla scoperta di Villaggio, della sua vita, della sua incredibile carriera, e di tutte le sfumature del suo talento. Ad accompagnare i telespettatori nei luoghi del cuore di Genova, la città che gli ha dato i natali, ci sarà un concittadino d’eccezione, Luca Bizzarri.

Bizzarri, a bordo della mitica Bianchina del ragionier Fantozzi, entrerà nel mondo di Paolo Villaggio con l’obiettivo di fornire agli spettatori una panoramica a 360 gradi dell’attore e della persona. La figura di Paolo Villaggio sarà raccontata per la prima volta con grande autenticità, nelle vicissitudini e negli alti e bassi della vita, attraverso materiali inediti finora rimasti nei cassetti di casa.

A fornire uno sguardo inedito su Villaggio saranno gli amici e i familiari dell’artista, pronti a raccontare i momenti più significativi condivisi con lui. Alessandro Gassmann ripercorrerà la lunga amicizia che legò Paolo a suo padre Vittorio, mentre Ricky Tognazzi ricorderà le cene a casa dei suoi nelle quali Villaggio si divertiva e divertiva. L’ex campione di tennis Adriano Panatta racconterà dei loro dialoghi a volte surreali e anche Diego Abatantuono svelerà aneddoti inediti del suo lungo rapporto di amicizia con Villaggio.

Mostruosamente Villaggio ripercorrerà non soltanto l’uomo, ma anche l’artista, dall’indimenticabile irruzione di Villaggio nelle domeniche degli italiani, con i modi poco urbani di un presentatore irriverente e personaggi assurdi come il professor Krantz, al suo passaggio dalla televisione al cinema e l’uscita dei film di Fantozzi, personaggio che ha reso Villaggio un attore celebre, sia in Italia che fuori.

Il talento di Paolo Villaggio emerse ancor di più quando lavorò con registi del calibro di Federico Fellini, Ermanno Olmi, Lina Wertmüller e Gabriele Salvatores: un successo che culminò con la consegna del Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1992 e che fu uno dei momenti più felici della sua vita.

Una vita lunga, quella di Villaggio, vissuta sotto quelle luci della ribalta tanto agognate sin da quando faceva ridere i compagni di scuola, ma fatta anche di paure e malinconie, che però affrontava sempre a testa alta. Se Ugo Fantozzi era pavido e perdente, Paolo Villaggio non lo è mai stato.

L’appuntamento con Mostruosamente Villaggio è per le 21.20 di oggi, venerdì 22 marzo 2024, su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.