Morto lo chef Davide Di Corato: età, cause decesso, vita privata e carriera

Un tragico incidente ha messo fine alla vita del ristoratore e giornalista Davide Di Corato che ha perso la vita davanti a casa sua.

Un tragico incidente ha messo fine alla vita dello chef e giornalista siciliano Davide Di Corato. Il 64enne ha perso la vita davanti a casa sua a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, nella giornata di mercoledì 4 febbraio ma la notizia è stata diffusa poche ore fa. Lo chef è stato travolto da un carico di pannelli fotovoltaici che è caduto da un camion durante lo scarico.

Per lo chef, nonostante i soccorsi dei presenti e l’arrivo del 118, non c’è stato scampo e ha perso la vita. Sull’incidente le cui dinamiche sono tutte da accertare, sono in corso le indagini per capire cosa possa essere accaduto. Sul posto, infatti, sono intervenute le forse dell’ordine per i primi rilievi e per stabilire con certezza la dinamica del tragico incidente che ha portato ad un vero dramma. Il camion così come il carico che ha travolto lo chef sono stati sequestrati.

A ricordare, oggi, lo chef è il Consorzio Chiaramonte che, sulla propria pagina Instagram, lo descrive come una “figura di spicco del giornalismo enogastronomico italiano e riconosciuto come chef di talento”.

Vita privata e carriera

Davide Di Corato aveva 64 anni, era uno chef e un giornalista enogastronomico che, originario di Torino, aveva scelto la Sicilia come regione in cui vivere. Lo chef, in particolare, si era innamorato di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, dove è avvenuto il tragico incidente e che aveva scelto anche come sede del suo home restaurant.

Appassionato di cucina, ma anche di scrittura, Davide Di Corato ha dedicato la sua vita ai fornelli e alla penna: oltre ad aver collaborato con numerose testate specializzate, infatti, è stato anche ideatore e direttore del mensile Chef. Di Corato è stato anche un membro attivo del Consorzio Chiaramonte che oggi lo ricorda con profondo affetto.

“La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Ricorderemo sempre il suo entusiasmo contagioso, la generosità con cui condivideva conoscenze e aneddoti, e la sua profonda umanità. Doti che lo hanno reso non solo un riferimento autorevole per la gastronomia, ma anche un amico per tanti di noi. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, consapevoli di aver perso un uomo di straordinaria passione e sensibilità”, scrive il Consorsio su Instagram.

Discreto e riservato, Davide Di Corato ha fatto parlare di sé solo per il proprio lavoro e la propria professionalità. Ad oggi, infatti, non ci sono notizie sulla sua vita privata.