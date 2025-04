Morto l’attore Antonello Fassari, addio al volto storico de I Cesaroni

Qualche ora fa è morto lo storico attore de I Cesaroni, Antonello Fassari, uno degli attori più amati della rinomata fiction Mediaset. Negli anni aveva collezionato numerosi successi e altrettante esperienze televisive, tanto da diventare uno dei volti più amati della televisione italiani. All’età di 72 anni è andato via per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nell’ambito televisivo italiano. A piangerlo sono anche tutti i colleghi de I Cesaroni, con cui ha vissuto anni indimenticabili e che lo hanno supportato nel corso di tutta la carriera.

Questa è una triste notizia per tutto il mondo dello spettacolo e per coloro che hanno amato la storica fiction, che tornerà tra poco nel piccolo schermo con una nuovissima stagione. Le riprese sono infatti iniziate da poco e sono stavolta dirette proprio da Claudia Amendola, che nella serie interpreta il protagonista Claudio Cesaroni.

Chi era Antonello Fassari: carriera e vita privata

Nato il 4 ottobre 1952 a Roma, Fassari era conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di Cesare Cesaroni nella serie Mediaset I Cesaroni. L’attore ha però impersonato anche il ruolo di Ciro Buffoni nel film Romanzo Criminale. Figlio di Osvaldo Fassari e Adriana Gambardella, aveva conseguito il diploma presso l’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico nel 1975, iniziando così a prendere parte a diversi spettacoli teatrali. Nel corso degli anni aveva lavorato sia in teatro che in radio e in televisione

, partecipando a diversi programmi tv come Avanzi, Anni ’50, Al di là delle frontiere e soprattutto I Cesaroni. Antonello Fassari era insomma sempre stato molto importante per il piccolo schermo, dato che nel corso della sua carriera aveva recitato in moltissimi progetti e partecipato a programmi tv molto noti.

Nota era inoltre la sua amicizia profonda con Rita Dalla Chiesa, che aveva conosciuto durante il programma Il ballo delle debuttanti a cui parteciparono entrambi. Fassari era stato in passato sposato con Maria Fano, donna estranea al mondo dello spettacolo e da cui aveva avuto la loro unica figlia Flaminia, anche lei sempre molto riservata e poco interessata al gossip. Il loro matrimonio era terminato dopo 23 anni e, nel 2005, la coppia aveva divorziato.

Antonello Fassari, la malattia e la morte

L’attore era sparito dalle scene per un lungo periodo, dato che aveva dovuto lottare contro un problema di salute. In più occasioni lui stesso aveva ammesso di soffrire di ansia e depressione, che erano stati per lui molto difficili da affrontare. In seguito gli era stata diagnosticata una malattia chiamata angina, un dolore al torace che è provocato da un’insufficiente ossigenazione del cuore. Il 5 aprile 2025 è morto all’età di 72 dopo la malattia durata anni.