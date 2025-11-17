Morte le gemelle Kessler: età, cause decesso, mariti e figli, vita privata e carriera

Le cause della morte sono in fase di accertamento, ma come riporta il quotidiano tedesco Bild, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Quello che più sconvolge il pubblico, oltre al dolore della perdita di due artiste che hanno fatto la storia dello spettacolo, è la scomparsa insieme: la prova di un rapporto di sorellanza forte e indissolubile. A darne l’annuncio l’agenzia di stampa Dpa. Le celebri gemelle si sono spente a Gruenwald vicino Monaco di Baviera. La polizia è intervenuta a fare le indagini.

Nate nel 1936 a Nerchau (oggi Germania), sono state un celebre duo artistico che ha raggiunto grande popolarità soprattutto in Italia dagli anni Sessanta. Formatesi fin da piccole nella danza, a 18 anni fuggono dalla Germania Est per lavorare come ballerine nella Germania Ovest. Dopo un periodo al Lido di Parigi con le Bluebell Girls e la partecipazione all’Eurovision 1959, iniziano anche a recitare in alcune commedie musicali.

Una carriera lunga di successi

Amatissime in Italia hanno trovato popolarità nei grandi varietà della Rai, come lo storico Milleluci condotto da Mina e Raffaella Carrà. Gli anni Ottanta le hanno portate a ruoli di conduttrici in programmi che restano impressi nella memoria del pubblico: Buonasera con… Alice ed Ellen Kessler, la seconda edizione di Al Paradise e La fabbrica dei sogni fino al 1988.

Impossibile non canticchiare nella mente “Da-da-un-pa” quando si sente il loro nome: un tormentone che arriva fino ai giorni nostri e che riecheggia quei tempi spensierati e di leggerezza che hanno caratterizzato la carriera delle due grandi artiste. Dal 1986 vivevano in Germania, continuando però a essere spesso ospiti della TV italiana e ricevendo riconoscimenti ufficiali da Italia e Germania per il loro ruolo culturale. Negli anni successivi parteciparono a nuovi programmi, varietà e spettacoli teatrali, e nel 2011 tornarono sul palco con il musical ApDr. Jekyll e Mr. Hyde. Sono apparse come ospiti al Festival di Sanremo 2014. Alice ha condiviso negli anni importanti legami sentimentali, prima con il cantante Marcel Amont e successivamente con l’attore Enrico Maria Salerno. Ellen, invece, è stata per lungo tempo legata all’attore Umberto Orsini.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, le Gemelle Kessler avevano disposto nel testamento che, dopo la cremazione, le loro ceneri fossero conservate nella stessa urna. Indivisibili nella vita, desideravano rimanere unite anche nella morte. Le sorelle volevano essere sepolte insieme, accanto alle ceneri della madre Elsa e del loro cane Yello.

“Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare” Avevano dichiarato tempo fa al Corriere della Sera.