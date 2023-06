Non contiamo più le parole e gli omaggi che la tv sta dedicando alla memoria di Silvio Berlusconi. Lungo la programmazione rivoluzionata e messa in piedi da Mediaset, occupata quasi in toto dall’informazione, gli speciali del Tg5 stanno raccogliendo decine di dichiarazioni e ricordi dei volti dell’azienda e non. Per la trasmissione di ieri sera in simulcast con Rete 4 e con la formula della conduzione a tre Buonamici – Nicola Porro – Paolo del Debbio, è stata ospitata Barbara d’Urso.

La conduttrice di Pomeriggio cinque, in collegamento proprio dallo studio 15 di Cologno Monzese che accoglie il suo programma (e altri, compresi i notiziari di TgCom24). Visibilmente emozionata, ha snocciolato retroscena (“Mi ha voluta in Mediaset e con Marta Fascina mi seguivano sempre in tv“) e curiosità.

Del Debbio ad un certo punto deve lanciare un servizio fermando la d’Urso, lo fa con questa frase: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto l’hai trattenuto per tutta l’intervista“. Lei rimane quasi gelata, si percepisce un certo imbarazzo nel suo volto quando scuote la testa. In effetti l’uscita, nella sua forma apparentemente ambigua visto anche il sorriso del conduttore, ha generato qualche dubbio sul senso di del Debbio.

C’era dell’ironia? La battuta è venuta male? Oppure è stato un modo sincero per liberare la commozione della conduttrice?

"…appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi…" una battuta venuta male o sfottò? #TG5 pic.twitter.com/ANuhstwC1N — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 13, 2023

Sul web, gli utenti di Twitter hanno nutrito più di qualche dubbio sulle intenzioni. Intanto, da Mediaset Infinity è possibile recuperare l’intervento della d’Urso ma il momento è virale da ore ed è corredata dalle più svariate reazioni (certe impossibili da riportare).

Barbara d’Urso su Berlusconi: “Mi voleva molto bene e mi stimava”

Il ricordo della di Barbara d’Urso su Berlusconi si incrocia agli impegni professionali passati. “Non so quanto mi pagava, non me lo ricordo, il compenso più grande era la palestra fatta con lui a Mediaset” dice citando i suoi esordi in tv.

Da Domenica Live a Live! Non è la d’Urso e Pomeriggio Cinque, Berlusconi è stato spesso ospitato per le interviste politiche negli studi della sua televisione:

“Ho nel cuore una tristezza profondissima per la sua morte – afferma la conduttrice – Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l’ultimo che ho intervistato era proprio Silvio. Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava”.

E ancora: “Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto”.