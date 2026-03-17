È morta una delle mamme del Grande Fratello, Annalisa Petrini, storica caporedattrice del programma: stasera l’omaggio in diretta con Ilary Blasi

Se ne è andata proprio alla vigilia di una nuova edizione del Grande Fratello, una delle figure più amate e decisive dietro le quinte del reality di Canale 5, faceva parte della redazione del programma fin dalla prima edizione, quella di Pietro Taricone e Cristina Plevani. Aveva lavorato a ventisei edizioni.

Del Grande Fratello era considerata una delle mamme. Intanto per il legame profondo che aveva avuto con lo staff e i vari conduttori che si erano alternati alla guida della trasmissione, ma soprattutto per quel legame che era riuscita a costruire con numerosissimi concorrenti storici. Alcuni dei quali l’hanno voluta salutare personalmente, sui social, ancora prima che la notizia venisse resa nota dallo staff di Endemol che da sempre produce il programma.

È morta domenica scorsa, 15 marzo, Annalisa Petrini, storica caporedattrice del Grande Fratello e una delle figure più longeve e decisive dietro le quinte del reality di Canale 5. La notizia è diventata pubblica già domenica sui social quando alcuni vecchi concorrenti del programma – prima fra tutti Cristina Plevani, la bagnina di Iseo che vinse la prima edizione e che lo scorso anno era stata schierata come opionista. Un lungo post su Instagram di Cristina, che ha ancora moltissimi follower, è stato intercettato e riproposto in reel: e molto rapidamente la notizia è diventata pubblica.

Stasera, in apertura di puntata, l’intero staff del programma le renderà omaggio in diretta.

Chi era Annalisa Petrini

Laureata all’Università La Sapienza di Roma, Annalisa Petrini era entrata nella redazione del Grande Fratello nel 2000, fin dalla prima storica edizione — quella appunto di Pietro Taricone e Cristina Plevani. Dal 2004 aveva assunto il ruolo di caporedattrice, accompagnando il programma fino alla sua edizione dello scorso anno attraverso diverse fasi e centinaia di concorrenti che hanno varcato la celebre porta rossa.

Con la nascita del GF Vip nel 2016 aveva continuato a essere un punto di riferimento anche nella versione dedicata ai personaggi famosi.

Non solo una professionista stimata: per tutti coloro che hanno lavorato o partecipato al programma era un riferimento umano prima ancora che professionale. L’avevamo vista di recente nello speciale Grande Fratello – L’Inizio su Mediaset Infinity, a riavvolgere la storia del reality insieme alla collega Sabrina Pioletti. “Il Grande Fratello è un programma che ti entra dentro, perché ti affezioni molto alle persone, ai ragazzi, ai concorrenti. Li accompagni in questa avventura fino alla porta rossa e poi li riaccogli quando escono. Per me è sempre un esperimento più che un programma, però ti entra proprio dentro”, aveva detto in quell’occasione.

Il ricordo degli ex concorrenti

Il cordoglio si è riversato immediatamente sui social. Al messaggio di Cristina Plevani, ha fatto eco Lorenzo Battistello, cuoco vicentino, anche lui concorrente della prima edizione quando all’epoca aveva 27 anni: “In un mondo cinico come quello della televisione, tu sei sempre stata pura e presente. Mi chiedevi sempre di mia mamma con l’amore e l’affetto di una persona buona.”

A loro si sono aggiunti Salvo Veneziano, Marina La Rosa, Serena Garitta, Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Stefania Orlando, Manila Nazzaro, Rosalinda Cannavò, Francesca Cipriani, Jessica Morlacchi, Fiordaliso, Amanda Lecciso, Patrizia Rossetti e molti altri, alcuni VIP e altri diventati volti comunque noti dopo la loro partecipazione al programma.

Endemol Shine Italy l’ha ricordata sui social come “una delle colonne portanti di Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione.”