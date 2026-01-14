Morta Lina Bernardi, volto di Vivere e CentoVetrine: età, cause decesso, vita privata e carriera dell’attrice
Lina Bernardi è morta lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. La sua vita è stata piena di successi.
Lina Bernardi, attrice di Vivere e Centovetrine, è morta all’età di 87 anni nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2026. La sua dipartita ha colpito soprattutto la comunità di Latina, la città a cui è sempre stata legata per tutta la vita. L’attrice stava lottando da tempo contro una malattia e, a starle accanto negli ultimi attimi della sua vita, ci sono stati i figli Eleonora e Manuel e i familiari più stretti. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore, da parte di personaggi del modo dello spettacolo e delle istituzioni.
A parlarne pubblicamente è stata anche Matilde Celentano, la sindaca di Latina: “Non ha interrotto il profondo legame con la sua città. Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all’impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali“. E ancora: “Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione e dell’intera città“.
Chi era Lina Bernardi
Originaria di Latina e nata nel 1938, l’attrice si è approcciata all’arte sin da ragazzina. In un’intervista rilasciata a Mediaset qualche anno fa, lei stessa ha raccontato di essersi appassionata alla pittura, che è diventata la sua attività dai 15 ai 23 anni. Dopodiché è entrata in una compagnia teatrale amatoriale di Latina, per poi iscriversi all’Accademia Silvio D’Amico che ha frequentato dal 1961 al 1964. A partire dagli anni Settanta, ha collaborato con i più importanti registi e compagnie.
Nel corso degli anni, il suo volto è apparso sul piccolo e grande schermo. Ha partecipato a film e fiction di grande successo come Pane e Tulipani di Silvio Soldini e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Bernardi ha raggiunto il successo soprattutto grazie al personaggio di Sophie Rousseau, la nonna di Benedetta Monti, in Centovetrine. Ha infatti partecipato alla soap dal 2001 al 2005, e poi nel 2011. In seguito è stata l’addetta alla preparazione degli attori per tutta la durata della serie tv.
La sua ultima apparizione in una fiction risale invece al 2016, quando ha preso parte alla prima puntata della fiction L’Allieva. Nel 2019 c’è stato invece l’addio al grande schermo, quando ha avuto un ruolo nel film Qui non si muore di Roberto Gasparro. L’attrice ha inoltre dedicato la propria vita all’insegnamento della recitazione e della dizione, ed è diventata un punto di riferimento per molti.