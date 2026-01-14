Morta Lina Bernardi, volto di Vivere e CentoVetrine: età, cause decesso, vita privata e carriera dell’attrice

Lina Bernardi, attrice di Vivere e Centovetrine, è morta all’età di 87 anni nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2026. La sua dipartita ha colpito soprattutto la comunità di Latina, la città a cui è sempre stata legata per tutta la vita. L’attrice stava lottando da tempo contro una malattia e, a starle accanto negli ultimi attimi della sua vita, ci sono stati i figli Eleonora e Manuel e i familiari più stretti. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore, da parte di personaggi del modo dello spettacolo e delle istituzioni.

A parlarne pubblicamente è stata anche Matilde Celentano, la sindaca di Latina: “Non ha interrotto il profondo legame con la sua città. Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all’impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali“. E ancora: “Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione e dell’intera città“.