Morta a 55 anni la conduttrice del programma amatissimo: trovata priva di sensi

La famosa conduttrice è stata trovata nella sua casa di New York ed è morta all’età di 55 anni. La notizia ha scosso il mondo.

Il mondo della tv piange una professionista che ha saputo catturare l’attenzione del mondo intero. Lei è infatti stata la protagonista di un programma molto amato dal grande pubblico. Trovata priva di sensi nella propria casa, aveva 55 anni ed era nota soprattutto negli Stati Uniti.

La conduttrice è morta nella sua casa

Si chiamava Anne Burrell ed era una famosa chef americana, protagonista di Food Network. Volto storico del canale e conduttrice del programma Worst Cooks in America, è stata trovata nella sua casa di New York ed è morta all’età di 55 anni. Al momento non sono state rivelate le cause del suo decesso, ma a darne la notizia è stata la sua famiglia in un comunicato divulgato su People.com. “Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una madre e un’amica amatissima” – si legge – “Il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava. La luce di Anne irradiava non solo le persone che conosceva, toccava milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni“.

Secondo quanto scritto sul sito Tmz, Burrell è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di Brooklyn, lo scorso 17 giugno. I paramedici sono intervenuti dopo la segnalazione di un arresto cardiaco, ma per lei non c’è stato niente da fare. La donna è infatti stata dichiarata morta sul posto: la causa del decesso non è ancora stata confermata, ma è in programma un’autopsia al fine di determinare le circostanze precise. Burrell ha lasciato il marito e 4 figli.

Chi era Anne Burrell

Originaria di Cazenovia, nello Stato di New York, e nata nel 1969, la donna aveva iniziato la carriera grazie all’ispirazione di sua madre e dei programmi televisivi di Julia Child. Aveva conseguito una laurea in comunicazione e inglese presso la Canisius College di Buffalo e, dopo il diploma nel 1996 al prestigioso Culinary Institute of America, si era perfezionata in Italia all’Istituto Culinario per Stranieri di Asti. La chef ha lavorato anche nel ristorante Felidia a Manhattan insieme alla famosa chef italo-americana Lidia Bastianich. Nel 2005, la sua carriera ha preso il via con The Next Iron Chef ma soprattutto con Secrets of a Restaurant Chef e Worst Cooks in America. Ha condotto 27 stagioni del tv show e ha partecipato anche a diversi progetti gastronomici come Chopped, Cutthroat Kitchen, Food Network Star, The Kitchen, Beat Booby Flay e House of Knives.