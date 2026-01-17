Morta a 33 anni Kianna Underwood, la star bambina di Nickelodeon: investita da un’auto pirata a New York

L’ex attrice bambina Kianna Underwood, una delle stelle di prima grandezza tra le baby stars di Nickeloeon è stata travolta all’alba a Brooklyn mentre attraversava sulle strisce pedonali. Caccia al pirata della strada che è scappato senza lasciare traccia

Grave lutto nel mondo dello spettacolo americano. Kianna Underwood, ex attrice bambina diventata nota nei primi anni Duemila per le sue apparizioni nelle popolarissime serie Nickelodeon “All That” e “Little Bill”, è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un’auto pirata a Brooklyn. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso i social media.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito dalla polizia di New York, l’investimento è avvenuto intorno alle 6.50 del mattino all’incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Kianna Underwood stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, l’ha travolta con violenza. L’auto ha trascinato la donna per quasi due isolati prima di allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

Travolta e trascinata per due isolati

Gli agenti intervenuti sul posto hanno riferito che la vittima ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. I soccorsi, allertati da una chiamata al 911, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul luogo dell’incidente. Al momento non risultano persone arrestate. L’indagine è stata affidata alla Highway District Collision Investigation Squad della polizia newyorchese, che sta lavorando per ricostruire la dinamica e identificare il conducente responsabile analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La carriera televisiva di Kianna Underwood

Kianna Underwood aveva partecipato alla decima stagione di “All That” tra il 2004 e il 2005, uno degli show comici per ragazzi più popolari di Nickelodeon che ha lanciato volti diventati poi celebri come Amanda Bynes e Kenan Thompson. Aveva inoltre lavorato come doppiatrice nella serie animata “Little Bill”, creata da Bill Cosby, e preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui “The 24 Hour Woman” e il film tv “Santa, Baby!”.

Nel corso della sua carriera aveva anche fatto parte del tour nazionale originale del musical “Hairspray”, esperienza che aveva segnato una tappa importante del suo percorso artistico dopo gli esordi da giovanissima in televisione. La notizia della sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan, in particolare tra chi è cresciuto con i programmi Nickelodeon dei primi anni Duemila.