Tapiro d’oro a Morgan: “X Factor? Tutto organizzato. Fedez mi ha detto cose gravi. Sky dovrebbe fornire i video”

Stasera, a partire dalle 20:45, su Canale 5, i telespettatori potranno guardare, in tv, la consegna del Tapiro d’Oro di ‘Striscia La Notizia’. Valerio Staffelli ha raggiunto Marco Castoldi in arte Morgan donandogli l’ambitissimo premio dopo il licenziamento dal talent show di Sky ‘X Factor‘. Il noto cantautore ha ricoperto, di fatto, fino ad ieri, il ruolo di giudice insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

“X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati. C’è una cricca italiana, formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca”

L’ex leader dei Bluvertigo lancia mirate frecciatine ai suoi ex colleghi:

“Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano. La battuta a Michielin su Ivan Graziani? Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni?”.

Quando, invece, il tapiroforo gli chiede del “vaffa” ad Ambra, l’ormai ex giurato risponde in maniera secca: “C’è stata una discussione, l’ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna. Ma figuriamoci”

Morgan ha qualcosa da (ri)dire nei confronti di Fedez, ritenuto, a suo dire, il vero responsabile dell’allontanamento:

“Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni” e anche minacce tipo “Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente”. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese”

Raggiunto dalla figlia piccola, Morgan non risparmia un’ultima frecciatina ai Ferragnez:

“Non inquadratela, io non prendo soldi per inquadrare i figli”

Con questo Tapiro, Morgan arriva a quota 4.