Morgan gusto sano in cucina: chi è la chef vegana di Food Network?

Ha debuttato sul piccolo schermo soltanto poche settimane fa Morgan Witkin, nuovo volto di Food Network Italia al timone del docu-reality Morgan gusto sano dal 13 giugno, in esclusiva sul canale 33 del digitale.

Morgan Witkin è la prima chef vegana dell’emittente, è nata a Miami e vive nella capitale, la città di Roma, da ormai diversi anni. Cosa sappiamo di lei e del nuovo show di cucina ideale per chi ama la cucina sana ma soprattutto veg? ma che vive a Roma da diversi anni. Per prima cosa, non possiamo non sottolineare che gli appassionati di cucina veg la conoscano già. Morgan infatti non è soltanto una cuoca provetta ma anche la fondatrice del progetto Morganic Kitchen, interamente dedicato al riequilibrio corporeo e alla nutrizione e al benessere personale attraverso la cucina.

Inoltre, la sua è una cucina sana, proprio come sottolineato dal format Morgan gusto sano, poiché fondata sul principio per il quale la qualità della materia prima valga più di tutto il resto. Come riportato sul su sito web ufficiale, infatti:

“La Biofilosofia [la filosofia alla base della sua cucina, ndr] non è soltanto un modus operandi che amo particolarmente. Per me è felicità, è benessere, è vivere in pace. C’è un grande legame tra il cibo che consumiamo e l’amore che proviamo per il nostro Pianeta. Per questo, vivere bene, mangiare bene e trattare con rispetto la Terra sono parte integrante del mio Morganic Kitchen project”.

Morgan Witking, conduttrice di Morgan gusto sano, ha anche aperto un bio-ristorante insieme al marito, in Piazza Navona a Roma. Tra le specialità offerte nel locale degli Smoothies vegani oltre a piatti molto particolari e creativi ideati proprio secondo i principi della Biofilosifia naturale.

E se è vero che troppo spesso confondiamo il mangiare bene e meglio come un lifestyle noioso e poco interessante, è proprio qui che Morgan entrerà in gioco per farci cambiare idea. Nutrirsi positivamente grazie a piatti equilibrati e saporiti è possibile, pur rispettando una dieta vegetaria ma variegata. La produzione di Morgan gusto sano, per casa Discovery, è coadiuvata da The Circle. Non ci resta che seguire le strabilianti avventure culinarie di Morgan per scoprirne di più.