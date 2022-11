Morgan attacca Maurizio Crozza: “Mi odi? Nessuna traccia delle cose fatte insieme in tv nel 2008”

Morgan e il nemico che non ti aspetti. Bocciato come consigliere del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi (gli è stata preferita la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi), il cantante ha scritto una lunga lettera all’indirizzo del comico Maurizio Crozza, mattatore dal 2017 con Fratelli di Crozza su Nove, peraltro con ottimi risultati in termini di share.

L’artista rimprovera in sostanza al genovese di non essere presente negli archivi di La7, quando duettavano interpretando alcuni brani, come per esempio le canzoni di protesta di Luigi Tenco.

Ecco l’esordio della missiva pubblicata sull’account Instagram dell’interprete di Altrove:

“Carissimo Maurizio, ti scrivo dall’anno 2022, e siccome sono nato nel 1972 ho esattamente 50 anni. Quando ne avevo 30 ero diverso, un po’ più bello, sinceramente, dicono che non sono invecchiato male, ma a me sembra di portare i segni non tanto fuori ma dentro, del passare del tempo. Tu invece non sei per niente invecchiato, sei identico a quando lavoravamo insieme, cioè nel 2008, ti ricordi? Dovresti ricordarti, abbiamo fatto tante puntate del tuo show, mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre cose. Io mi ricordo benissimo ad esempio una versione divertente di “Don’t let the sun” dove tu imitavi Elton John e io George Michael, ma fondamentalmente io ero ero un po’ un pretesto perché tu volevi cantare quei pezzi strani di Tenco che solo con me potevi fare, e devo dire che canti anche benino, te la cavi non male”.

Che Morgan abbia partecipato a diverse puntate di Crozza Italia, il one man show andato in onda su La7 dal 2006 al 2009, è vero: è sufficiente andare su Youtube e digitare i nomi dei due artisti per guardare un loro duetto sulle note di Luigi Tenco, caricato sul portale proprio dall’ex frontman dei Bluvertigo.

Il cantante passa ad evidenziare quindi la mancanza dei loro lavori non solo sul sito della rete di Urbano Cairo, ma anche sui canali social del comico e addirittura su Wikipedia:

“Però non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso! Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto, c’è tutto quello che hai fatto, ed è tantissimo, caspita incredibile, praticamente tu sei sempre in televisione, ci saranno migliaia di puntate dei tuoi programmi, tutto, tranne le cose fatte con me”.

Il musicista infine si chiede se Maurizio Crozza non provi del risentimento nei suoi confronti: