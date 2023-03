Morgan replica a Bugo: “Sono il miglior giudice di X Factor al mondo”

Non si è fatta per nulla attendere la replica, o meglio la controreplica di Morgan a Bugo, che ha dato la sua versione dei fatti a Rolling Stone. Ma prima di capire meglio cosa abbia detto l’ex leader dei Bluvertigo, occorre riavvolgere il nastro.

La scorsa settimana, l’ex marito di Asia Argento aveva dichiarato in un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera di essere stato vittima di bullismo da parte di Bugo, con il quale aveva condiviso l’avventura del Festival di Sanremo 2020 con il brano Sincero. Gli screzi risalgono alla sera delle cover, in cui Bugatti non era rimasto soddisfatto della performance del collega, classificandosi ultimi.

Così la notte incriminata del venerdì al momento di ricantare Sincero, Morgan cambia all’ultimo momento le parole della canzone, leggendo da un foglio: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo che sei su questo palco, ringrazia chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io“. Bugo, alterato, abbandona il palco, un comportamento finora inedito in 70 edizioni del Festival di Sanremo. I due vengono squalificati.

L’episodio è ancora nella memoria di chiunque a distanza di tre anni. L’ex leader dei Bluvertigo aveva parlato a più riprese di quel fattaccio, ma senza mai ottenere la replica da parte del diretto interessato. Replica che invece ha avuto luogo qualche giorno fa, quando Castoldi aveva parlato di bullismo al Corriere. Bugatti sui suoi social aveva risposto tra le altre cose che il collega ha bisogno di farsi amico il politichetto di turno per avere un programma in televisione (l’artista condurrà una trasmissione in seconda serata da aprile al fianco di Pino Strabioli) e che non sarà mai un cantautore.

Morgan non è stato a guardare. Su Rolling Stone scrive un testo alquanto lungo (“Ti ho scritto una canzone in faccia e non te ne sei accorto“, dice riferendosi proprio al centone dissing di Sincero), ma è molto interessante il finale: