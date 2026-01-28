Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambini separati da mezzo punto. I dati Auditel del 27 gennaio 2026
Morbo K supera L’ultima volta che siamo stati bambini, mezzo punto basta ad archiviare la serata degli ascolti per la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Cologno Monzese ritrova lustro nel preserale con La Ruota della Fortuna.
La giornata della memoria in televisione vuol dire alimentare il ricordo attraverso film e serie tv tematiche. Lo hanno fatto le rispettive reti ammiraglia delle aziende principali del piccolo schermo, ma i risultati sono stati evidenti. L’interesse del pubblico è piuttosto basso, non per un’avversione verso la ricorrenza. Semmai per la volontà di vedere altro dopo una giornata in cui, doverosamente, si è parlato di Olocausto e sterminio per onorare i caduti e non solo. Evitare di dimenticare per far sì che certi orrori non tornino più.
Questo è l’unico punto condiviso, non solo in televisione. A variare, tornando sul piccolo schermo, sono i punteggi di due contenuti diversi ma ugualmente attinenti al tema centrale della serata: Morbo K, su Raiuno, totalizza il 15,6% di Share imponendosi a fatica sulla concorrenza. Canale 5, che si ferma al 15%, sceglie l’opera prima di Claudio Bisio L’ultima volta che siamo stati bambini. Il film è stato molto apprezzato, due anni fa all’uscita in sala, da pubblico e critica. Persino la Senatrice a vita Liliana Segre ha espresso un parere positivo.
Morbo K batte L’ultima volta che siamo stati bambini
Stavolta, però, raggiunge la rete ammiraglia della Rai soltanto parzialmente. Le reti cadette, invece, puntano su diversi contenuti per cercare di portare a casa qualche punto di gradimento: Rai2, nello specifico, sceglie Boss in Incognito e arriva al 6% di Share. Rai3 punta su FarWest: Salvo Sottile, sulla terza rete di Viale Mazzini, si attesta sul 4,9% di Share.
Quasi un punto di differenza con Rete4: il talk show di Bianca Berlinguer dal titolo È sempre Cartabianca non va oltre il 4% di Share. Italia Uno si anima leggermente grazie alla sfida di Coppa Italia tra Como e Fiorentina che porta l’8,3% di Share. La7 ottiene il 9,5% di Share con Giovanni Floris e DìMartedì.
La Ruota della Fortuna sorpassa Affari Tuoi
Il talk show di Cairo svetta in una serata particolare tra ospiti e dibattito. Non solo la politica al centro dell’agenda dei temi trattati. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie Christmas with a Crown e non va oltre l’1,7% di Share. In rialzo Cash or Trash – La notte dei Tesori su Nove con il 3,4% di Share. Il preserale generalista italiano si ravviva grazie alla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il gioco di Cologno Monzese torna a staccare la concorrenza di Viale Mazzini.
Gerry Scotti e Samira Lui ottengono il 25,2% di Share, mentre Stefano De Martino arriva al 23,6% di Share. La restante parte del palinsesto generalista italiano è equamente divisa tra il Canale 20 che sceglie The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, Uno Rosso su Rai4, Forsaken – Il fuoco della giustizia su Iris e Jerry Maguire su RaiMovie.