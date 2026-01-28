Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambini separati da mezzo punto. I dati Auditel del 27 gennaio 2026

La giornata della memoria in televisione vuol dire alimentare il ricordo attraverso film e serie tv tematiche. Lo hanno fatto le rispettive reti ammiraglia delle aziende principali del piccolo schermo, ma i risultati sono stati evidenti. L’interesse del pubblico è piuttosto basso, non per un’avversione verso la ricorrenza. Semmai per la volontà di vedere altro dopo una giornata in cui, doverosamente, si è parlato di Olocausto e sterminio per onorare i caduti e non solo. Evitare di dimenticare per far sì che certi orrori non tornino più.

Questo è l’unico punto condiviso, non solo in televisione. A variare, tornando sul piccolo schermo, sono i punteggi di due contenuti diversi ma ugualmente attinenti al tema centrale della serata: Morbo K, su Raiuno, totalizza il 15,6% di Share imponendosi a fatica sulla concorrenza. Canale 5, che si ferma al 15%, sceglie l’opera prima di Claudio Bisio L’ultima volta che siamo stati bambini. Il film è stato molto apprezzato, due anni fa all’uscita in sala, da pubblico e critica. Persino la Senatrice a vita Liliana Segre ha espresso un parere positivo.

Morbo K batte L’ultima volta che siamo stati bambini

Stavolta, però, raggiunge la rete ammiraglia della Rai soltanto parzialmente. Le reti cadette, invece, puntano su diversi contenuti per cercare di portare a casa qualche punto di gradimento: Rai2, nello specifico, sceglie Boss in Incognito e arriva al 6% di Share. Rai3 punta su FarWest: Salvo Sottile, sulla terza rete di Viale Mazzini, si attesta sul 4,9% di Share.

Quasi un punto di differenza con Rete4: il talk show di Bianca Berlinguer dal titolo È sempre Cartabianca non va oltre il 4% di Share. Italia Uno si anima leggermente grazie alla sfida di Coppa Italia tra Como e Fiorentina che porta l’8,3% di Share. La7 ottiene il 9,5% di Share con Giovanni Floris e DìMartedì.

La Ruota della Fortuna sorpassa Affari Tuoi

Il talk show di Cairo svetta in una serata particolare tra ospiti e dibattito. Non solo la politica al centro dell’agenda dei temi trattati. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie Christmas with a Crown e non va oltre l’1,7% di Share. In rialzo Cash or Trash – La notte dei Tesori su Nove con il 3,4% di Share. Il preserale generalista italiano si ravviva grazie alla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il gioco di Cologno Monzese torna a staccare la concorrenza di Viale Mazzini.

Gerry Scotti e Samira Lui ottengono il 25,2% di Share, mentre Stefano De Martino arriva al 23,6% di Share. La restante parte del palinsesto generalista italiano è equamente divisa tra il Canale 20 che sceglie The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, Uno Rosso su Rai4, Forsaken – Il fuoco della giustizia su Iris e Jerry Maguire su RaiMovie.