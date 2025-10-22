Montalbano vince con il minimo sforzo, Le Iene Inside sfiora l’11%. Flop Nicola Savino con Freeze. I dati Auditel del 21 ottobre 2025
Montalbano per la Rai è una sicurezza anche in replica. La Notte nel Cuore fatica su Mediaset, mentre Freeze chiude al ribasso. Le Iene presentano Inside vera sorpresa del palinsesto.
Il Commissario Montalbano svetta nella serata del martedì senza nemmeno battagliare, le repliche della fiction Rai incollano al video 2.783.000 spettatori. Uno Share del 16,8%. Discorso diverso su Mediaset dove gli incoraggianti risultati del preserale non bastano a stabilire una supremazia anche per quanto riguarda la prima serata. La Notte nel Cuore si ferma al 13,8% di Share.
Raiuno stacca la concorrenza nel giorno dedicato alle soap opere. Su Rai3 Il Coraggio di Blanche non va oltre il 2,5% di Share. Nello specifico il contenuto è contornato anche dalle polemiche riguardanti lo scorso 7 ottobre. Al suo posto avrebbe dovuto esserci No Other Land, per affrontare con un documentario le ripercussioni del genocidio a Gaza.
Montalbano una certezza anche in replica, Le Iene Inside in scia a La Notte Nel Cuore
La programmazione è stata cambiata in corsa e, da allora, Il Coraggio di Blanche agli occhi del pubblico ha un fardello complicato da gestire. Le ripercussioni sul consenso televisivo sono inevitabili. Su Rete 4 Bianca Berlinguer, con È Sempre Cartabianca, raggiunge il 4,1% di Share. La7 sfiora il 9% di Share grazie a Giovanni Floris, il programma DiMartedì si conferma uno dei talk show politici più seguiti. 5,1% di Share su Tv8 con la replica di X Factor che vede Giorgia distinguersi ulteriormente nei panni di conduttrice.
2% di Share, invece, per quel che riguarda OnlyFun – Comico Show: il canale Nove punta ancora sulla comicità. Dolenti note per Nicola Savino, il suo programma Freeze – Chi Sta Fermo Vince chiude al 2,7% di Share. Finale al ribasso per un gioco divertente che ha faticato ad ingranare. Il conduttore radiotelevisivo sarà presente come giurato nella prossima puntata di Tale E Quale Show per poi tornare successivamente a condurre la versione nip del programma: Tali E Quali Show.
La Ruota della Fortuna in testa nel preserale
Tornando al presente, chi ha una marcia in più – su Mediaset – è Le Iene Presentano Inside. Il programma d’inchiesta della storica trasmissione di Italia Uno. La versione prettamente giornalistica garantisce all’emittente quasi l’11% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che sceglie La Mummia – Il Ritorno, Rai4 che punta su Everything Everywhere All At Once, seguono Iris con Sentieri Selvaggi e RaiMovie con Il Sapore del Successo.
I dati del preserale, invece, registrano ancora una vittoria de La Ruota della Fortuna che s’impone con il 24,1% di Share. La campionessa del programma ha vinto 100.000 euro per due sere di fila. Affari Tuoi resta al 22% di Share. Bruno Vespa con Cinque Minuti realizza il 19,4%.