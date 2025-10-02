Montalbano vince ancora contro Io Canto Family, La7 Cinema parte con L’Amore Bugiardo. Chi L’ha Visto? sfiora il 9%. I dati Auditel del 1 Ottobre 2025

Il Commissario Montalbano vince in replica, ma stavolta non deve faticare troppo. Per imporsi, nella serata del mercoledì, gli basta il 16,5% di Share. Io Canto Family si ferma al 15,9. Un gap minimo ma con una sua rilevanza se si pensa che le puntate di Montalbano sono una riedizione. Repliche pensate per celebrare il centenario di Andrea Camilleri.

Il format condotto da Michelle Hunziker, invece, è una produzione originale che è montata e progettata per l’anno in corso. La resa, quindi, ha una sua importanza e anche qualche ripercussione qualora gli ascolti non dovessero rendere. Per il momento la rete ammiraglia della Rai convince il pubblico senza sforzarsi troppo: il massimo risultato è arrivato con il minimo impiego. Un discorso analogo, senza parlare di vittoria, ma esclusivamente di buoni risultati, è possibile farlo con la partita di Champions League Barcellona-PSG.

Montalbano vince soltanto con il 16,5%. Io Canto Family resta indietro negli ascolti

Il match – trasmesso sia su TV8 che su Sky Sport – ottiene in chiaro il 6,4% di Share. Nonostante gli evidenti problemi di audio per quanto riguarda la telecronaca. Il talk show risulta nuovamente una parte importante del palinsesto italiano: Realpolitik arriva al 5% di Share. Uno zoccolo duro di spettatori permette a Labate di acquisire ulteriore consenso con le immagini in diretta dalla Flottilla e dalle piazze d’Italia. Ieri notte c’è stato un gran tumulto in seguito ai fatti di Gaza e all’intervento delle autorità israeliane nei confronti degli attivisti (italiani e non solo) pro-Pal.

Contesto che la trasmissione di Labate ha documentato assieme ad alcuni telegiornali della concorrenza. In tal senso, anche lo speciale serale di Porta A Porta, dopo Montalbano, ha ricevuto una maggiore implementazione in termini di Auditel. Chi L’ha Visto? – che si concentra per sua natura sulla cronaca – ottiene l’8,6% di Share. Una fortezza per quel che riguarda lo stato di salute del terzo canale. La7, con Lezioni di Mafie, sfiora il 4%. Sul Nove, invece, la replica di Comedy Match arriva all’1,9%.

La7 Cinema inizia con L’Amore Bugiardo – Gone Girl

In tema di novità, invece, La7 Cinema comincia la sua avventura televisiva puntando sulla trasmissione de L’Amore Bugiardo – Gone Girl. Film che garantisce quasi l’1% di Share. Iris, RaiMovie, RaiPremium e La5 si dividono la restante porzione di palinsesto generalista italiano puntando rispettivamente su Inside Man, Le Mans 66 – La grande sfida, Ballando Con Le Stelle in replica e L’Amore all’Improvviso. Rai4 e RealTime, invece, scelgono Hypnotic e Matrimonio a Prima Vista Italia.