Montalbano schiacciasassi, Buongiorno Mamma dimezzato negli ascolti. Savino non ingrana

Il Commissario Montalbano vigila ancora sulla tv italiana. Con questo incipit da poliziettesco anni 90, è possibile riassumere la serata del martedì televisivo dove la fiction di Luca Zingaretti – dalla penna del compianto Andrea Camilleri – conquista ancora una volta il primato degli ascolti con il 18,5% di Share.A farne le spese è Mediaset:

Il Commissario Montalbano vigila ancora sulla tv italiana. Con questo incipit da poliziettesco anni 90, è possibile riassumere la serata del martedì televisivo dove la fiction di Luca Zingaretti – dalla penna del compianto Andrea Camilleri – conquista ancora una volta il primato degli ascolti con il 18,5% di Share.

A farne le spese è Mediaset: Buongiorno Mamma si ferma al 14,4%. Raoul Bova paga dazio contro la corazzata di Viale Mazzini, piccola curiosità: Beatrice Arnera – protagonista della fiction di Canale 5 – sarà anche nella puntata di mercoledì del Commissario più famoso di Vigata. L’attrice aveva partecipato alla fiction e, dato che le puntate sono in replica, c’è questa sovrapposizione.

Montalbano in replica non lo batte nessuno, Mediaset insegue la Rai

Chi invece arranca nel vero senso della parola è Nicola Savino: il gioco Freeze – Chi Sta Fermo Vince! interessa solo parzialmente. Lo Share è fermo al 3,8%. Beffato, in termini di numeri, dal film The Protege su Italia Uno che totalizza il 5,8% di Share. Altra storia, invece, per Io Capitano di Matteo Garrone.

Il film arriva al 3% di Share, considerando i trascorsi e i fasti dell’opera che è arrivata all’attenzione dell’Academy qualche anno fa, resta un buon risultato per il terzo canale della Rai. Il talk show di Rete 4 È Sempre Cartabianca ottiene il 5,2% di Share. La concorrenza, su La7, con DiMartedì sale all’8,3%. TV8, invece, punta sui talent: la replica della puntata di XFactor garantisce una fanbase di 840.000 spettatori pari al 5,6% di Share.

La Nove, con È Gia Ieri, si attesta sull’1,6% di Share. Quel che resta del palinsesto generalista italiano è una divisione fra Canale 20, Rai4, Iris, RaiMovie e RaiPremium che scelgono rispettivamente Viaggio al Centro della Terra, Il Segreto di David – The Stepfather, Il Pistolero di Dio, The Hurt Locker e Non è Mai Troppo Tardi.