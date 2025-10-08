Montalbano non fa sconti e vince la serata, Buongiorno Mamma chiude al 16,2%. I dati Auditel del 7 ottobre 2025

Il Commissario Montalbano vince nuovamente al martedì, per Raiuno Vigata e le vicende siciliane tratte dalla penna di Andrea Camilleri sono una certezza. Una sicurezza perenne, la rete ammiraglia di Viale Mazzini chiude la serata del 7 ottobre 2025 al 20% di Share. Basta e avanza per avere la meglio sulla concorrenza. Mediaset schiera, come avversario principale, Buongiorno Mamma. La fiction di Canale 5 è un buon competitor, ma non abbastanza forte. Il finale di stagione chiude al 16,2%.

Oltretutto la serie non sarà rinnovata, dopo tre stagioni sono passati definitivamente i titoli di coda per un contenuto interessante che non ha trovato terreno facile. È tempo di guardare avanti a Colgono Monzese Altrove, invece, le cose vanno diversamente: su Italia Uno Retribution arriva al 7,9% di Share portando davanti al televisore più di un milione di persone. Il freno a mano tirato, invece, lo ha Nicola Savino: il suo programma Freeze – Chi Sta Fermo Vince! resta troppo fermo. Non va oltre il 3,5% di Share su Raidue.

Montalbano vince la serata, Buongiorno Mamma chiude in rialzo ma non basta

Il terzo canale della Rai si affida a Of Dogs and Men senza superare il 2%. Gli basta l’1,3%. Rete4, con È sempre Cartabianca, arriva al 4,8%. Un buon viatico per la rete che non rinuncia a una fanbase sempre più solida costruita anche grazie al nutrito parterre di ospiti che viene proposto settimanalmente.

DiMartedì raggiunge il suo record stagionale: su La7, il talk show con Giovanni Floris sfiora il 10%. Una trasmissione in crescendo che fa del proprio punto di forza il dibattito politico. Molto importanti anche le copertine iniziali di Luca e Paolo che si dimostrano un buon traino fra sketch e satira di vario genere.

XFactor piace anche in replica

XFactor, in replica su Tv8, arriva al 5,9% di Share. La Nove, invece, punta su Corpi da Reato. Il film raggiunge il 2,1% di Share. La restante parte del palinsesto generalista italiano è equamente divisa da 47 Ronin sul Canale 20, Chi è Senza Peccato – The Dry su Rai4, Iris sceglie Tom Horn. Mentre RaiMovie fa affidamento su Buon Compleanno Mr. Grape, ultimo ma non per importanza: RealTime con Cortesie per gli Ospiti.