Montalbano leader anche in replica, GFVip ancora indietro. I dati Auditel del 14 aprile 2026

Il Commissario Montalbano vince in replica nel martedì sera di Raiuno. La fiction con Luca Zingaretti protagonista nei panni del commissario più famoso del piccolo schermo ottiene il 15,6% di Share. Non una cifra altissima, considerando però che si tratta delle stesse repliche portate avanti da anni, Viale Mazzini può dirsi soddisfatta dinnanzi a un successo intramontabile. Il GFVip fatica, invece, sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese.

Il reality condotto da Ilary Blasi arriva al 15,1% di Share. Troppo poco non solo per sperare di impensierire la concorrenza. Si tratta di valori esigui in rapporto al budget e alle aspettative di un programma cult che sta vivendo un momento di stanca. Le reti cadette hanno puntato su altro: Rai2 ritrova Belve che arriva all’8,6% di Share, una percentuale incoraggiante considerando anche l’apporto social che la trasmissione garantisce.

Il Commissario Montalbano batte il GFVip

I momenti più significativi del programma targato Rai vengono riproposti in maniera ciclica sulle piattaforme. Questo conferma un appeal importante anche in termini digitali. Rai3 sceglie, invece, FarWest: le inchieste di Salvo Sottile si fermano al 3,2% di Share. Rete4 punta su È Sempre Cartabianca al 4,2% di Share, mentre Italia Uno ritrova Le Iene presentono: La Cura. Il programma di Davide Parenti, nella versione approfondimento, si attesta sul 7% di Share, una percentuale importante che non rispecchia i valori della versione classica de Le Iene (di qualche punto più alti) ma conferma ugualmente una longevità del contenuto televisivo.

La7 propone DiMartedì che dopo essere cresciuto nelle scorse settimane resta sull’11,1% di Share confermando un trend esponenziale. La parte finale di programma, chiamata DiMartedì Più arriva al 9% di Share confermando i valori in crescita anche rispetto al fattore orario. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta del 2,4% di Share con Italia’s Got Talent nella versione precedente rispetto all’ultima stagione. Si tratta infatti delle puntate andate già in onda su Disney +.

Scotti torna in testa nell’access prime time

Nove torna con OnlyFun – Comico Show che raggiunge il 3,5% di Share, la comicità rimane punto di raccordo per moltissimi appassionati delle performance dal vivo. Mission Impossible, sul Canale 20, ottiene l’1,6% di Share. Rai4, con WakeUp – Il risveglio, arriva all’1,7% di Share. RaiMovie, con K-19 ottiene lo 0,8% di Share. Su TwentySeven Il Piccolo Lord arriva all’1,9% di Share, mentre la sfida in preaserale è vinta da La Ruota della Fortuna che supera Affari Tuoi di un punto. 23,1% di Share contro 22,1%. I due programmi continuano a darsi battaglia restando, praticamente, sulla stessa lunghezza d’onda.