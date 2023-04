Secondo appuntamento con le repliche della primavera 2023 di Raiuno, deIl Commissario Montalbano. Episodi che ormai hanno più di vent’anni dalla loro prima messa in onda ma che, forte dell’affetto verso Andrea Camilleri e Luca Zingaretti, hanno sempre un ottimo riscontro. E per rendere ancora più gradevole la visione della serie, viene proposta in 4K, con un risoluzione quindi ancora più nitida e pulita. Questa sera, lunedì 24 aprile 2023 alle 21:30, va in onda L’odore della notte, episodio che vede nel cast anche un giovane Simone Montedoro prima del successo di Don Matteo.

La trama de L’odore della notte

Il caso a cui deve lavorare Montalbano è stato inizialmente affidato a Mimì (Cesare Bocci): la scomparsa misteriosa del ragioniere Emanuele Gargano (Leandro Amato), promotore finanziario giunto a Vigata insieme al suo assistente Giacomo Pellegrino (Simone Montedoro). L’uomo stava promettendo a tutti delle proficue entrate economiche se avessero dato a lui i propri risparmi.

Tutti credono che Gargano sia scappato con i soldi di chi aveva creduto in lui, mettendo in atto una truffa, oppure che sia rimasto coinvolto in qualche affare di mafia. Le indagini del protagonista possono avvalersi della consulenza di due giovani donne: una studentesse che aveva fiutato qualcosa di strano nelle proposte di Gargano e Maria Stella Cosentino (Daniela Marazzita), la fedele segretaria dell’uomo. Quando sparisce anche Pellegrino, le cose si complicano.

Come finisce L’odore della notte?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE

Effettivamente, quella messa in atto da Gargano era una vera e propria truffa ai danni degli abitanti di Vigata. Ma nel suo piano, l’uomo non era solo: ad aiutarlo c’era proprio Pellegrino. Come scopre Montalbano, quest’ultimo è stato ucciso da Gargano, che aveva in mente di liberarsi dell’assistente per tenersi tutti i soldi.

L’uomo, però, non aveva fatto i conti con Maria Stella, la sua segretaria, da sempre invaghita di lui, che sapeva tutto. Vedendolo prendere una brutta piega e dispiacendosi per lui, la donna -confessa lei stessa al Commissario- ha deciso di ucciderlo.

Il cast de L’odore della notte

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Katharina Böhm: Livia

Mirella Petralia: Adelina

Leandro Amato: Emanuele Gargano

Simone Montedoro: Giacomo Pellegrino

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Daniela Marazzita: Maria Stella Cosentino

Claudia Fichera: Michela Manganaro

Hamza Choukri: François

Gli ascolti de L’odore della notte

La prima volta che l’episodio è andato in onda, l’11 novembre 2022, fu visto da 8.673.000 telespettatori (share del 30,37%). In replica il 29 aprile 2019, fu visto da 5.644.000 persone (24,2%).

Come vedere L’odore della notte

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere L’odore della notte in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Per ora non è possibile rivedere gli episodi sulla piattaforma.