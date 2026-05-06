Montalbano in replica si avvicina ai 3 milioni di spettatori, GFVip resta leggermente indietro. I dati Auditel del 5 Maggio 2026

Questione di feeling o di percentuali. In entrambi i casi Montalbano non fa sconti, ma totalizza ascolti: il Commissario più famoso della televisione italiana ha totalizzato, in prima serata su Raiuno, il 17,5% di Share coinvolgendo quasi 3 milioni di spettatori. Tanto è bastato per imporsi rispetto alla concorrenza: la rete ammiraglia di Mediaset ha proposto il GFVip che ha ottenuto, in percentuale, il 18,6% di Share. Gli spettatori collegati, tuttavia, erano 2.218.000.

Una differenza di 734.000 persone in favore di Viale Mazzini. Divario che si spiega relativamente al numero di persone totali collegate davanti alla televisione nei rispettivi momenti di messa in onda. Ecco perché la differenza tra i formati è sostanziale dato che una resta comunque replica rispetto alla produzione originale targata Cologno Monzese.

Montalbano coinvolge più pubblico del GFVip

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 ottiene il 7,4% di Share con Belve Crime, mentre la seconda parte di programma dal titolo Belve After si attesta sul 5,7% di Share. Rai3 sceglie FarWest: le inchieste e gli approfondimenti di Salvo Sottile ottengono il 5,9% di Share. Rete4 ritrova È Sempre Cartabianca dopo le polemiche Ranucci-Nordio dei giorni scorsi arrivando al 2,8% di Share. Italia Uno rimane fedele ai suoi titoli di punta proponendo Le Iene presentano: Inside.

La versione approfondimento del programma di Davide Parenti ottiene il 6,1% di Share. Una percentuale che conferma il puntuale interesse del pubblico per certe tematiche, il format nella sua versione classica ottiene qualche punto in più ma anche nelle consuete varianti si conferma una certezza.

DiMartedì vicino al 10% di Share

La7, con DiMartedì e il talk show politico proposto da Giovanni Floris che alterna dibattito e satira arriva al 9,6% di Share, confermando una stagione più che soddisfacente per il programma in crescita anche nella sua seconda parte. DiMartedì Più ottiene il 6,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,2% di Share grazie a Italia’s Got Talent. Formato che recentemente aveva conosciuto consenso e gradimento anche su Disney +.

Nove punta sul documentario dal titolo Michael Jackson – Anatomia di una caduta arrivando all’1,7% di Share, il canale sfrutta anche il successo del film dedicato al Re del Pop in uscita al cinema. Il lavoro portato avanti da Antoine Fuqua ha riacceso l’attenzione su certe tematiche legate al celebre artista. Cresce leggermente sul Canale 20 Mission Impossible: Protocollo Fantasma ottenendo il 2,2% di Share. La saga action con Tom Cruise protagonista si dimostra sempre interessante per una determinata fascia di pubblico.

La Ruota della Fortuna gira meglio in access

Rai4 con The North Sea conquista l’1,5% di Share. Hondo subito dietro su Iris all’1,4% di Share. Jumanji – The Next Level, selezionato da Iris, ottiene l’1,6% di Share. La sfida preserale nel palinsesto generalista italiano è vinta, in questo caso specifico, da Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna arriva al 23,2% in opposizione a Stefano De Martino. Il quale, con Affari Tuoi, si ferma al 22% di Share.