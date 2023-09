In attesa che i lunedì sera siano occupati dalla terza stagione di Imma Tataranni, Raiuno colma il vuoto con l’immancabile replica di un episodio de Il Commissario Montalbano, nello specifico di “Giro di boa”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri del 2003 (edito da Sellerio), in onda questa sera, lunedì 18 settembre 2023, alle 21:30. In onda per la prima volta nel 2005 e diretto da Alberto Sironi, l’episodio, pur girato diciotto anni fa, diventa estremamente attuale per il tema trattato, ovvero quello degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Montalbano – Il giro di boa, la trama

Montalbano (Luca Zingaretti) è ancora scosso dai fatti avvenuti a Genova durante il G8 del 2001, tanto da meditare di lasciare la Polizia. Ci pensa anche durante una delle sue nuotate mattutine: proprio in questa occasione, s’imbatte nel ritrovamento del cadavere di un uomo, sulla cui identità comincia ad indagare.

Nello stesso giorno assiste allo sbarco di alcuni clandestini, tra cui un bambino, che lo colpisce perché gli ricorda François. Il bambino prova a scappare, ma il protagonista lo recupera e lo affida a colei che pensa sia la madre, ma nota che il piccolo è agitato. Qualche giorno dopo, scopre che il bambino è morto investito: Montalbano è arrabbiato, pensa che avrebbe potuto fare qualcosa per aiutarlo.

Continua così la sua indagine sul cadavere in mare: grazie alla confidenza di Ingrid (Isabell Sollman), scopre che la donna era sua amante. Il nome dell’uomo era Ernesto Errera, un latitante che da tempo si occupava della tratta di bambini extracomunitari e che è stato ucciso e gettato in mare. Un caso, questo, che si ricollega alla vicenda del bambino.

Montalbano – Il giro di boa, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Se ad uccidere Errera è stato Gasfa, uomo di origini nordafricane che, dopo aver visto Errera alzare troppo la testa, ne voleva prendere il posto nella tratta, Montalbano scopre anche che nella gestione degli sbarchi è coinvolto Gaetano Marzilla, titolare di un negozio incendiato perché si era opposto di pagare il pizzo e che ora, pieno di debiti, si era rivolto agli usurai.

Personaggi che avevano messo gli occhi sul bambino che Montalbano ha incontrato ad inizio puntata: il piccolo aveva capito di essere in pericolo ed aveva cercato di fuggire. Il protagonista, con la sua squadra riesce a smantellare l’organizzazione, ma rimane ferito.

Montalbano – Il giro di boa, cast

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano;

Cesare Bocci: Mimì Augello;

Peppino Mazzotta: Fazio;

Angelo Russo: Catarella;

Isabell Sollman: Ingrid;

Giovanni Argante: Calogero Marzilla;

Elia Schilton: Sozio Melato;

Aldo Mangiù: Ciccio Albanese;

Gianna Piaz è Pina Bausan;

Fabrizio Ferracane è il Dottor Mendolia.

Montalbano – Il giro di boa, sceneggiatori

L’episodio è stato scritto dallo stesso Andrea Camilleri, da Francesco Bruni e da Salvatore De Mola. È andato in onda per la prima volta il 22 settembre 2005 ed è già andato in onda in replica nel 2015, nel 2018 e nel 2020.

Montalbano – Il giro di boa su RaiPlay

È possibile vedere Montalbano – Il giro di boa, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.