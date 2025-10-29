Montalbano e La Notte nel Cuore si dividono la posta in palio, Belve parte al 12,9%. I dati Auditel del 28 ottobre 2025

Il martedì sera termina con un testa a testa all’ultimo punto di Auditel. Raiuno e Canale 5 finiscono appaiati: entrambi al 16,4% di Share, rispettivamente con Il Commissario Montalbano e La Notte nel Cuore. Le due fiction si equivalgono. Non vince nessuno, tranne il risparmio che è il vero valore aggiunto dei due prodotti: la Rai punta sulle repliche di un cult seriale per ricordare Andrea Camilleri e la sua penna senza tempo, mentre Mediaset si gode i risultati per un titolo seriale importato dall’estero.

Una scelta saggia in entrambi i casi. Gli ascoltatori, però, sono contenti parzialmente. Si registra un malcontento generalizzato non per i programmi proposti, ma per la reiterazione di repliche che non giovano al pubblico. Discorso soprattutto in direzione di Viale Mazzini, per i titoli originali però ci sarà tempo. Raidue, invece, ritrova Belve e registra il 12,9% di Share.

Montalbano e La Notte nel Cuore si equivalgono, Belve terzo programma della serata

Una partenza sprint dovuta anche agli ospiti presenti in studio. Dalla celebre Isabella Rossellini, passando per la discussa Rita De Crescenzo fino a Belen Rodriguez. La quale ha veramente raccontato l’ultimo periodo della sua vita, tra amore, carriera e imprevisti, senza alcun tipo di filtro. Le Iene raggiungono l’8,2% che, data la concorrenza, resta un buon risultato da cui ripartire per l’emittente. Rai3 leggermente sotto, al 3,6% di Share, con Dogman.

È Sempre Cartabianca lo supera di poco su Rete4: Bianca Berlinguer e i suoi ospiti illustri totalizzano il 3,8% di Share. DiMartedì, su La7, con Giovanni Floris sfiora l’8%. La replica di X Factor su Tv8 arriva al 4,2% di Share. Only Fun – Comico Show, sul Canale Nove, arriva all’1,9% di Share. Poco sotto (1,7%) The Protegè sul Canale 20. Stesso punteggio totalizzato da L’esorcista del Papa su Rai4. I Cowboys, su Iris, si fermano all’1,3% di Share.

Gerry Scotti ancora in testa nel preserale

RaiPremium registra l’1,4% con Un Natale Senza Tempo. RealTime meglio di 4 centesimi. La trasmissione raggiunge l’1,8% di Share. Il preserale generalista italiano vede nuovamente La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in testa negli ascolti con il 25,3% di Share, contro Affari Tuoi che invece si ferma al 22,4%. La nuova formula del programma (cambiato nella durata) non sembra spostare gli equilibri in termini di percentuali.