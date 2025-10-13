Monster è già la serie Netflix del momento: trama, cast, episodi, storia vera

Netfilx, Monster è la serie del momento, ed ha debuttato con il suo terzo capitolo La storia di Ed Gein: trama, cast e storia vera.

Monster 3 va in onda con una nuova serie dedicata alla storia di Ed Gein, storia destinata a ripetere il successo dei capitoli che l’hanno preceduta. La saga dedicata ai più grandi serial killer della storia ha debuttato prima con Dahmer e in seguito con la storia drammatica dei fratelli Lyle ed Erik Menendez: due stagioni che hanno ottenuto un particolare riscontro positivo del pubblico, che sono andate oltre i fatti di cronaca e hanno cercato di raccontare gli aspetti più introspettivi dei killer, ma anche delle loro vittime.

I creatori di Monster, Ryan Murphy e Ian Brennan, hanno dato vita a dei prodotti vincenti, tanto che la loro serie è tra le più viste su Netfilx ed è considerata la saga del momento. Impossibile non farsi conquistare da un horror che allerta l’attenzione su dettagli inconsueti e che prende in considerazioni storie vere, che hanno fatto la differenza nella storia del crimine. Non c’è solo l’orrore, ma anche una particolare sensibilità verso quegli aspetti che fanno parte della natura anomala e fuori le righe del protagonista, che è vissuto realmente.

Ed Gein è stato imputato di aver ucciso ben 7 persone tra il 1947 e il 1957, tra le vittime anche il fratello. Inoltre pesa su di lui l’accusa che oltre agli omicidi abbia attuato altri delitti efferati come lo squartamento e la necrofilia. La serie è composta di 8 episodi e il protagonista è interpretato da Charlie Hunnam, che si conferma un grande artista e un interprete che sa andare oltre il personaggio.

Monster: La storia di Ed Gein, serie agghiacciante ma profonda

Monster: La storia di Ed Gein è una serie agghiacciante, a tratti anche troppo forte, ma incisiva. Oltre a raccontare la drammatica storia di Gean punta a mettere in evidenza la parte introspettiva e psicologica del personaggio. Si evidenza infatti una struttura narrativa realizzata su più piani che cerca di far interagire i vari protagonisti da un punto di vista più psicologico, punta ad analizzare i loro lati inconsci e a relazionare il crime e l’horror in una visione del tutto diversa a cui lo spettatore è abituato.

Anche per questo che la saga di Monster è un successo, ed è considerata tra le più innovative degli ultimi tempi. Ha ottenuto il consenso della critica, degli addetti ai lavori, ma soprattutto del pubblico che è rimasto ipnotizzato dai vari scenari visibili e non. I due creatori stanno già pensando al quarto episodio, che sicuramente non deluderà.

Ed Gein, la storia vera del serial killer necrofilo

Nato nel Wisconsin nel 1906 Edward T. Gein è considerato uno dei serial killer più terribili della storia degli Stati Uniti. E’ stato accusato di omicidio, ma anche di necrofilia e di aver violato bare e corpi, utilizzando i resti come complementi d’arredo della sua casa. Il padre alcolizzato, violento e disoccupato trasferì la famiglia a vivere in una casa in campagna lontano da tutto, e questo portò Ed a trascorrere la sua infanzia da solo. La madre era una fanatica religiosa, che non ha mai saputo interagire con lui e comprenderne i disagi.

D’adolescente Ed subì diverse punizioni dalla madre che lo immerse nell’acqua bollente dopo aver scoperto che si era masturbato. In seguito gli fece promettere di rimanere vergine. A scuola fu bullizzato e così anche il fratello che morì misteriosamente in un incendio: del decesso fu accusato Ed. Dopo la morte del padre Gein si ribellò alla madre, finì in carcere, ma quando fu liberato emerse tutto il suo disagio.

Commise diversi crimini efferati e nella sua casa furono trovati nasi, teschi, vulve, pelle umana, e teste di donne. Fu condannato, ma scampò alla sedia elettrica perché considerato instabile mentalmente. Dopo aver trascorso 16 in un manicomio criminale morì il 26 Luglio 1984 a causa di un cancro.