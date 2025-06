Monica Setta torna in prima serata su Rai2: ecco quando

Grandi sorprese per Monica Setta e per il suo pubblico. La conduttrice sta per tornare in prima serata su Rai 2, con un prodotto televisivo che – non proprio nuovissimo nel piccolo schermo – ha già ottenuto un grande successo in tv. Del resto, la giornalista ha già alle spalle una grande quantità di esperienze professionali, che hanno contribuito a renderla il personaggio che è oggi. La Rai ha puntato su di lei e l’ha fatta camminare affidandole diversi progetti di discreta importanza, che continuano ad andare avanti anche dopo anni.

Poco fa è arrivato un annuncio che riguarda proprio la Setta, presto in prima serata su Rai 2 con un programma che l’ha già contraddistinta nel panorama televisivo italiano.

Monica Setta e il programma in prima serata su Rai 2

Con grande sorpresa Monica Setta porterà nuovamente il programma Storie di donne al bivio su Rai 1 nei mesi di giugno e luglio. Ci saranno quindi nuove puntate in prima serata, e la giornalista ha confermato il ritorno della trasmissione che, nel 2024, aveva registrato una media del 7% di share e aveva superato la media di rete durante le quattro puntate andate in onda tra l’estate e Natale. “Una stagione record” – ha svelato Monica Sette all’Ansa – “Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza“. Lei stessa ha inoltre affermato che le avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025. “Aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno“, ha infine concluso lei.

Secondo quanto specificato da Il Tempo, ci sarà una grande novità nella prossima edizione di Storie di donne al bivio. Pare infatti che il programma possa accogliere anche ospiti maschili, andando così ad ampliare un format che finora si era concentrato solo su donne. Potrebbe infatti esserci la presenza di Albano e Lino Banfi, in una puntata dedicata interamente alla Puglia. Il programma potrebbe inoltre conservare la stessa sua identità narrativa, dato che era stato in passato già apprezzato per il suo approccio alle storie personali.