Uno scambio di battute raggelanti, da due postazioni diverse, esprime con estrema nitidezza il gelido rapporto che si respira costantemente a Unomattina in famiglia ogni volta che il terzetto di conduttori si presenta nella sua interezza, soprattutto quando sono costretti a interagire fra loro Monica Setta e Tiberio Timperi.

Se Ingrid Muccitelli nella partita gioca un ruolo marginale, rimanendo apparentemente defilata dalla tensione negativa che scorre fra i due, Setta e Timperi continuano evidentemente a non trovare un feeling fra loro e anche nella puntata di oggi non hanno perso occasione per dimostrarlo.

Durante il talk dedicato all’Eurovision Song Contest Monica Setta ha tentato di riprendere le redini della discussione in studio, che a sua avviso si stava spostando verso un’eccessiva divagazione. “Siamo qui per questo Monica” ha ribattuto Timperi. “Non per divagare” ha risposto Setta, a cui Timperi ha replicato: “Eh certo, è proprio per questo”.

La conduttrice allora si è appellata alla scaletta (“questa è la scaletta che dobbiamo seguire”), mentre il collega ha risposto:

Mica siamo all’Eurovision Song Contest.

“Appunto siamo a Unomattina in famiglia” ha concluso Monica Setta, con Timperi che la invitava a proseguire con il lancio di una clip. È parsa così quella di stamane l’ennesima dimostrazione di un rapporto certamente non serenissimo tra i due. La Setta appare sempre più distante e lontana da Timperi, che quasi ogni settimana su Instagram condivide un momento, un dietro le quinte o un fuori onda in studio, con Ingrid Muccitelli, che proprio quest’anno è tornata alla conduzione del programma di Michele Guardì.

E così lo status dei rapporti fra i tre si specchia perfettamente nella contrapposizione offerta dall’immagine del tavolo a cui sedevano questa mattina, nel momento del battibecco, Timperi e Muccitelli, ben staccato dalla poltrona su cui sedeva la Setta dialogando con Stefano Dominella.