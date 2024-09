Lo abbiamo già sottolineato in altre occasioni: i microfoni aperti, quando non servono, son portatori di brutte sorprese. Mai come in questo episodio, capitato stamani a Unomattina in famiglia su Rai 1 all’interno del segmento dedicato al talent di gente comune ‘Canta che ti passa’, la teoria si conferma. Essendo un talent, in studio c’è pure una giuria con tanto di palette. E’ composta da Maria dal Monte, Veronica dal Bosco, Federica Gentile, Monica Setta ed il Colonnello Francesco Laurenzi.

Succede che Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli sono impegnati nel presentare uno dei due concorrenti del talent ad esibirsi: Carmelo, pensionato 69enne Palermitano con la passione per la musica ed il bel canto. Dopo l’esibizione della prima concorrente, Sonia, l’inquadratura si sposta sul sorridente signor Carmelo.

Mentre Convertini e Muccitelli parlano, in regia nessuno pensa di chiudere i microfoni, così in sottofondo due dei componenti della giuria si sentono parlottare tra loro.

Sono Monica Setta ed il Colonnello Laurenzi che, ignari del microfono rimasto aperto, commentano serenamente il concorrente.

“Madonna mia ma…com’è ridotto, chi è lui?” dice la Setta non inquadrata (ma riconoscibile), a risponderle è Laurenzi: “Un pensionato di 69 anni, porello“. La Setta continua e si lascia scappare pure un “Questo qua ma è un maschio o femmina?” con tanto di risata (di non si sa chi) a seguire.

“Madonna mia, come è ridotto… chi è lui?”

“Un pensionato di 69 anni…”

“Questo qua è maschio o femmina?”

I microfoni… pic.twitter.com/1torMhJ1tF — Ruben Trasatti (@darkap89) September 29, 2024

Convertini e Muccitelli non si accorgono di nulla, non fiatano su ciò che in realtà si è sentito. Proseguono nell’introduzione all’esibizione del Signor Carmelo che canta (eccome se canta!) “Il mondo” di Jimmy Fontana. Al termine giungono i giudizi, tra cui quello di una soddisfatta Monica Setta che, nonostante lo sfondone, si complimenta con il 69enne: “Lui l’ha saputa interpretare alla perfezione, bravo!“.

Per la cronaca, Carmelo non ha passato il turno, battuto dalla sfidante Sonia, intanto l’episodio non è sfuggito al web, dato che la clip è diventata virale su X in breve tempo. La si può vedere e sentire anche sul sito di Rai Play, sul finale della puntata di oggi.