Monia La Ferrera: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023

Tra le new entry del ‘Grande Fratello 2023‘, c’è anche Monia La Ferrera. La nuova concorrente del reality di Alfonso Signorini farà il suo ingresso, stasera, nel corso della ventiquattresima puntata, in onda lunedì 4 dicembre 2023.

Conosciamola meglio:

Chi è Monia La Ferrera del Grande Fratello 2023? Età, lavoro, Instagram

Monia è una bellezza siciliana molto legata alla propria terra. E’ mamma di Nicole e Sophie, come riporta DonnaGlamour.it, frutto della relazione con Błażej Augustyn, difensore polacco del WKS Wierzbice. Sui social si definisce poliglotta. Il suo profilo Instagram @monialaferrera, ad oggi, vanta oltre 12 mila followers. E’ una hostess.

Al momento, però, non si conoscono altre informazioni sulla sua vita. Soprattutto l’età.

Per un breve periodo della sua vita, è stata legata sentimentalmente con Massimiliano Varrese, già da oltre tre mese, inquilino del loft di Cinecittà.

Sfogliando i suoi social, scopriamo la passione per il mare, i viaggi ed i paesaggi naturali. Ha fatto anche diversi shooting fotografici.

In un’intervista, rilasciata a ‘Novella 2000’, nel 2009, l’attore ha parlato così della sua storia con l’ex compagna: “Ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi”.

Il nostro Hit, conferma che “l’attore ha conosciuto Monia nello scalo romano, c’era uno sciopero e lui ha fermato la prima hostess che ha trovato per chiedere informazioni. Così è stato folgorato dal suo sguardo, di lei diceva: “Monia è adorabile”.

Chi è Massimiliano Varrese del Grande Fratello 2023?

Attore, regista, ballerino, cantante e scrittore, Massimiliano Varrese è un artista a tutto tondo. La sua carriera inizia nel 1997 con uno spot, ma la svolta arriva nel 1998 quando Raffaella Carrà lo lancia come cantante e ballerino in Carramba che fortuna. Ha recitato in diverse fiction come Carabinieri, Grandi Domani, Il Bello Delle Donne, Il Sangue e La Rosa. Nel 2019 è stato concorrente di Amici Celebrities, arrivando in finale.

Attualmente insegna in una scuola di recitazione, ma è anche un grande appassionato di arti marziali (è maestro di Kudo), meditazione e discipline olistiche. Su questi temi ha scritto il libro Il Mio Guru Sgangherato. Ha una figlia.