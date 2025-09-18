Mondiali Volley: Italia–Ucraina è l’ultima chiamata per gli Azzurri | Dove vedere la partita in TV e streaming
Dopo la brutta sconfitta contro il Belgio, l’Italia di De Giorgi si gioca l’accesso agli ottavi ai Mondiali di Manila nello scontro diretto con l’Ucraina. Si gioca alle 15.30
Dentro o fuori. Nella Pool F dei Mondiali 2025 di Manila, Italia e Ucraina si contendono l’ultimo pass per gli ottavi nello scontro diretto: il Belgio è davanti e chiude con l’Algeria già certo dell’accesso del turno e quasi certamente anche del primo posto nel girone.
Mondiali Volley, Italia-Ucraina, partita decisiva
Gli Azzurri sono chiamati a reagire dopo il 2-3 subito dai Red Dragons al termine di una partita condizionata da tanti errori e molte flessioni nel gioco. Con il Belgio ormai qualificato che gioca contro l’Algeria, già eliminata, l’Italia difende il secondo posto nel girone e non può permettersi di fare calcoli: servono punti pesanti contro una nazionale fisica e molto aggressiva al servizio come quella Ucraina. La formula e le classifiche ufficiali della rassegna iridata non lasciano margini: l’obiettivo minimo è centrare la top-2 della pool per non salutare prematuramente il torneo. Serve una vittoria, anche al tie-break.
Le ultime dichiarazioni
Simone Anzani ha abbassato i giri dell’ansia e alzato quelli della lucidità: “Non fasciamoci la testa: serve equilibrio, il torneo è lungo e con l’Ucraina dobbiamo essere concreti nei momenti chiave.”
Sulla stessa lunghezza d’onda De Giorgi: “In questi casi si cerca di rimettere tutto in bolla, di usare la testa, di analizzare quello che non è andato ma di puntare anche su quelli che sono i nostri argomenti di forza. Tra di noi ne abbiamo parlato, con serenità ma anche con fermezza. Servirà maggiore attenzione e lucidità e non dovremo farci mettere sotto da una squadra che è fisica e solida”.
Ucraina che nella seconda giornata ha battuto nettamente 3-0 l’Algeria (25-17, 25-12, 25-11) e che, come l’Italia, ha bisogno di una vittoria per centrare il secondo posto. Un vero e proprio knock-out game, dentro o fuori. E chi perde fuori.
Italia-Ucraina, probabili formazioni
Italia — Sei+uno nel solco delle certezze: Giannelli in regia con Romanò opposto; in banda Michieletto con Bottolo (Recine e Bovolenta prime alternative per sprazzi e rotazioni); al centro Galassi con Anzani (ballottaggio “caldo” con Gargiulo per qualche giro al servizio e a muro); Balaso libero. La panchina offre varianti tattiche anche con Russo al centro. Gruppo al completo nella lista dei 14 per Manila.
Ucraina — Team organizzato e muscolare, guidato in panchina dall’argentino Raúl Lozano, tecnico di grande esperienza e per moltissimi anni in Italia: squadra che spinge forte in battuta e cerca ritmo alto sulle uscite di posto 4, con muri compatti e contrattacco diretto. La chiave per gli Azzurri sarà togliere continuità al loro servizio e costringerli a giocare palla alta.
Dove vederla in TV e streaming
Italia–Ucraina si gioca giovedì 18 settembre alle 15.30 (ora italiana) a Manila. Diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay; copertura prevista in streaming per gli abbonati anche su DAZN e sulla piattaforma internazionale VBTV (Volleyball TV) per gli abbonati.
Le classifiche, le squadre qualificate
Otto le squadre già qualificate e quattro le sfide già definite agli ottavi di finale. Sabato si giocano Turchia-Olanda e Polonia-Canada; lunedì Bulgaria-Portogallo e Stati Uniti-Slovenia. Elminate Giappone, Cina e Corea del Sud in una vera debacle per le squadre asiatiche.
L’Italia scenderà in campo consapevole di quella che potrebbe essere la prossima avversaria che uscirà dal girone C dove tutto è ancora in gioco. In caso di vittoria gli azzurri tornerebbero comunque in campo domenica per gli ottavi, sempre a Manila.