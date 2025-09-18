Mondiali Volley: Italia–Ucraina è l’ultima chiamata per gli Azzurri | Dove vedere la partita in TV e streaming

Dentro o fuori. Nella Pool F dei Mondiali 2025 di Manila, Italia e Ucraina si contendono l’ultimo pass per gli ottavi nello scontro diretto: il Belgio è davanti e chiude con l’Algeria già certo dell’accesso del turno e quasi certamente anche del primo posto nel girone.

Mondiali Volley, Italia-Ucraina, partita decisiva

Gli Azzurri sono chiamati a reagire dopo il 2-3 subito dai Red Dragons al termine di una partita condizionata da tanti errori e molte flessioni nel gioco. Con il Belgio ormai qualificato che gioca contro l’Algeria, già eliminata, l’Italia difende il secondo posto nel girone e non può permettersi di fare calcoli: servono punti pesanti contro una nazionale fisica e molto aggressiva al servizio come quella Ucraina. La formula e le classifiche ufficiali della rassegna iridata non lasciano margini: l’obiettivo minimo è centrare la top-2 della pool per non salutare prematuramente il torneo. Serve una vittoria, anche al tie-break.

Le ultime dichiarazioni

Simone Anzani ha abbassato i giri dell’ansia e alzato quelli della lucidità: “Non fasciamoci la testa: serve equilibrio, il torneo è lungo e con l’Ucraina dobbiamo essere concreti nei momenti chiave.”

Sulla stessa lunghezza d’onda De Giorgi: “In questi casi si cerca di rimettere tutto in bolla, di usare la testa, di analizzare quello che non è andato ma di puntare anche su quelli che sono i nostri argomenti di forza. Tra di noi ne abbiamo parlato, con serenità ma anche con fermezza. Servirà maggiore attenzione e lucidità e non dovremo farci mettere sotto da una squadra che è fisica e solida”.

Ucraina che nella seconda giornata ha battuto nettamente 3-0 l’Algeria (25-17, 25-12, 25-11) e che, come l’Italia, ha bisogno di una vittoria per centrare il secondo posto. Un vero e proprio knock-out game, dentro o fuori. E chi perde fuori.

Italia-Ucraina, probabili formazioni

Italia — Sei+uno nel solco delle certezze: Giannelli in regia con Romanò opposto; in banda Michieletto con Bottolo (Recine e Bovolenta prime alternative per sprazzi e rotazioni); al centro Galassi con Anzani (ballottaggio “caldo” con Gargiulo per qualche giro al servizio e a muro); Balaso libero. La panchina offre varianti tattiche anche con Russo al centro. Gruppo al completo nella lista dei 14 per Manila.

Ucraina — Team organizzato e muscolare, guidato in panchina dall’argentino Raúl Lozano, tecnico di grande esperienza e per moltissimi anni in Italia: squadra che spinge forte in battuta e cerca ritmo alto sulle uscite di posto 4, con muri compatti e contrattacco diretto. La chiave per gli Azzurri sarà togliere continuità al loro servizio e costringerli a giocare palla alta.

Dove vederla in TV e streaming

Italia–Ucraina si gioca giovedì 18 settembre alle 15.30 (ora italiana) a Manila. Diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay; copertura prevista in streaming per gli abbonati anche su DAZN e sulla piattaforma internazionale VBTV (Volleyball TV) per gli abbonati.

Le classifiche, le squadre qualificate

Otto le squadre già qualificate e quattro le sfide già definite agli ottavi di finale. Sabato si giocano Turchia-Olanda e Polonia-Canada; lunedì Bulgaria-Portogallo e Stati Uniti-Slovenia. Elminate Giappone, Cina e Corea del Sud in una vera debacle per le squadre asiatiche.

L’Italia scenderà in campo consapevole di quella che potrebbe essere la prossima avversaria che uscirà dal girone C dove tutto è ancora in gioco. In caso di vittoria gli azzurri tornerebbero comunque in campo domenica per gli ottavi, sempre a Manila.