Mondiali U17, quarti di finale Italia-Burkina Faso: oggi la diretta TV

L’Italia Under 17 arriva ai quarti di finale del Mondiale in Qatar con il vento in poppa. La squadra di Massimiliano Favo ha vinto tutte le partite del torneo, superando la fase a gironi da imbattuta e a punteggio pieno per poi confermare la propria crescita anche nelle sfide a eliminazione diretta: prima il 2-0 alla Repubblica Ceca, poi il 3-2 all’Uzbekistan con il gol decisivo di Thomas Campaniello in una partita oggettivamente più difficile del previsto.

Mondiale U17, Italia-Burkina Faso

Gli Azzurrini hanno mostrato organizzazione, personalità e una struttura di gioco riconoscibile e molto efficace. Longoni ha dato sicurezza tra i pali, la difesa con Marini, De Paoli e Reggiani ha retto bene anche nei momenti più complicati, mentre a centrocampo la regia di Prisco e le accelerazioni di Luongo hanno spesso fatto la differenza. In avanti, Inacio sta vivendo un Mondiale di grande maturità, Arena attacca la profondità con grande efficacia. La squadra sembra in crescita al netto di un paio di indecisioni contro l’Uzbekistan.

Gli avversari: il Burkina Faso

Il Burkina Faso tuttavia non va sottovalutato. La squadra africana, l’ultima del continente a reggere il confronto ha eliminato la Germania campione in carica battuta di misura (1-0) nei sedicesimi per poi battere anche l’Uganda (2-1). Due prestazioni che hanno confermato la squadra una formazione estremamente fisica, verticale e capace di colpire nelle fasi di transizione. La squadra azzurra parte favoriti, ma servirà una partita pulita, intensa e senza cali di concentrazione: in un Mondiale giovanile con poche ore di recupero tra una partita e l’altra che ha visto molti pronostici ribaltati dal campo in sfide che si sono dimostrate incerte e capaci di cambiare in pochi minuti.

Centrando la semifinale, l’Italia affronterebbe la vincente della sfida tra Austria-Giappone: prospettiva affascinante, considerando che il miglior risultato nella storia degli Under 17 resta il quarto posto del 1987 e raggiungere la semifinale significherebbe comunque migliorare il bilancio degli ultimi 40 anni di competizione.

Italia-Burkina Faso U17: quando e dove vederla

Italia-Burkina Faso U17 si gioca oggi alle ore 14.30 italiane (16.30 locali) sul Campo 5 dell’Aspire Zone di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta anche in tv su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre. La gara sarà inoltre disponibile in streaming gratuito su RaiPlay ma anche su FIFA+, la piattaforma ufficiale FIFA che trasmette tutte le partite del torneo.

Gli altri quarti di finale in programma oggi sono Austria-Giappone (ore 13.30), Portogallo-Svizzera (ore 15.45) e Marocco-Brasile (ore 16.45).