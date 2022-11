Oggi, martedì 29 novembre, ha inizio la terza giornata della fase a gironi dei mondiali di Qatar 2022. Com’è di consuetudine, le ultime due partite di ogni gruppo si svolgeranno in contemporanea. Cambiano, quindi, gli orari per quanto concerne le partite di oggi e dei prossimi giorni: due match andranno in onda alle ore 16 mentre le altre due partite andranno in onda alle ore 20.

Durante la giornata di ieri, abbiamo assistito alle vittorie di Portogallo e Brasile, che hanno ottenuto l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, al pareggio ricco di gol tra Camerun e Serbia e alla vittoria del Ghana che ora può sognare per un posto agli ottavi.

Ricordiamo che tutte le partite dei mondiali vanno in onda in esclusiva sulle reti Rai (da oggi verrà coinvolto anche il canale Rai Sport) e sono visibili anche in streaming su RaiPlay.

A seguire, la programmazione nel dettaglio di oggi, martedì 29 novembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 29 novembre: programmazione tv

Alle ore 16, in diretta dallo Stadio Al Bayt, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Paesi Bassi-Qatar, valevole per il Gruppo A. La telecronaca sarà a cura di Stefano Bizzotto e Lele Adani. Il pre-partita, invece, avrà inizio alle ore 15:40.

In contemporanea con la suddetta partita, sempre alle ore 16, invece, andrà in onda su Rai Sport e RaiPlay, la partita Ecuador-Senegal, sempre valevole per il Gruppo A, in diretta dallo Stadio Khalifa.

Alle ore 20, invece, in diretta dallo Stadio Al Thumana, andrà in onda su Rai 1, Rai 4K e RaiPlay, la partita Iran-Stati Uniti, valevole per il Gruppo B. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il pre-partita avrà inizio alle ore 19:45.

In contemporanea con questa partita, sempre alle ore 20, andrà in onda su Rai Sport e RaiPlay, la partita Galles-Inghilterra, sempre valevole per il Gruppo B, in diretta dallo Stadio Ahmad bin Ali.

Mondiali Qatar 2022: gli altri programmi

Dopo le due partite in prima serata, su Rai 1, andrà in onda il consueto appuntamento con Il Circolo dei Mondiali, programma condotto da Alessandra De Stefano, con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23, invece, con Il Circolo dei Mondiali che continuerà su RaiPlay, su Rai 1 andrà in onda BoboTV: Speciale Qatar, con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.