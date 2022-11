Il Mondiale di Qatar 2022 prende il via oggi domenica 20 novembre con la fase a gironi. Il match Qatar – Ecuador per il gruppo A (composto da Qatar – Senegal – Ecuador e Olanda) apre la competizione che, come previsto, andrà in onda su Rai 1 e su Rai Play.

Per la prima giornata di gare si disputerà solo un match, nei prossimi giorni si potranno giocare fino a quattro gare giornaliere

Ricordiamo che tutti i match del Mondiale sono visibili anche in live streaming su Rai Play, per ulteriori informazioni si può visitare rainews.it

Al termine di Qatar – Ecuador su Rai 1, poco prima delle 19, ci sarà il post-partita con il giornalista Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio per i commenti a caldo.

A seguire la programmazione nel dettaglio di oggi domenica 20 novembre 2022.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 20 novembre: programmazione tv

Alle 15:30 la cerimonia d’apertura (su Rai 1, Rai 4K, Rai Play e RaiNews.it)

Alle 16:10 il pre-partita di Qatar – Ecuator (su Rai 1, Rai 4K, Rai Play e RaiNews.it)

Alle 17:00 la partita inaugurale Qatar – Ecuador – Telecronaca Stefano Bizzotto, commento tecnico Lele Adani (su Rai 1, Rai 4K, Rai Play e RaiNews.it)

Alle 23:25 Speciale Qatar 2022 (su Rai 2, Rai Play)

Mondiali Qatar 2022, l’impegno della Rai

Lo scorso maggio 2022 per volere dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, i diritti dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 sono rimasti in mano alla Rai. La direttrice di Rai Sport (e conduttrice de Il circolo dei Mondiali) Alessandra de Stefano aveva commentato: “Sono molto contenta della scelta dell’amministratore delegato di tenere i diritti delle partite dei Mondiali di calcio, nonostante l’assenza dell’Italia, perché rappresenta la volontà di investire sullo sport.”