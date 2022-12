Quella che si sta profilando (ancor di più in questi giorni) ‘dietro le quinte’ dei Mondiali in Qatar è un’inquietante catena di morti maledette dovute a cause che non trovano risposta.

Qualche giorno fa vi abbiamo dato conto dell’improvviso decesso del giornalista di CBS Sports Grant Wahl alla sola età di 49 anni avvenuta sulle battute finali della partita Olanda – Argentina (con tutti i dubbi a proposito che ne sono seguiti, in primis l’accusa del fratello del giornalista che non crede alla morte accidentale), stavolta siamo qui a riportare un altro caso analogo sulla quale i punti interrogativi sono altrettanti.

Khalid al-Misslam, fotoreporter della tv Qatariota Al Kass “è morto improvvisamente mentre seguiva la Coppa del Mondo” l’annuncio è arrivato dal quotidiano anglofono di Doha Gulf Times, confermato poi dall’emittente in questione che scrive in un tweet “Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia” allegando al post una foto del reporter mentre era impegnato nel suo lavoro.

قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

Le cause della morte di Khalid al-Misslam, dunque, non sono state rese note.

*NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO*