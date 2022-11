Lele Adani non si trattiene per il gol di Messi in Argentina – Messico, match decisivo per la continuazione del Mondiale 2022 per la Selecciòn albiceleste e terminato 2 a 0 per l’Argentina. Ai microfoni di Rai 1, il commentatore di Qatar 2022 ha esultato come nemmeno i concittadini de El Pulce hanno fatto a Rosario – città natale di Messi e da Adani evocata più volte come la culla del calcio mondiale – alla rete del Capitano, che ha sbloccato il risultato al 64′. Al suo fianco il telecronista Stefano Bizzotto ha cercato di mantenere un apblomb un tantino più british, il che non era difficile visto l’entusiasmo alquanto fuori scala del suo vicino, capace di far impallidire anche i più agguerriti telecronisti di scuola brasiliana, di quelli che impiegano 5 minuti per dire “GOOOOOOL”.

Per chi non l’avesse potuto apprezzare in diretta, vi lasciamo al suo audio. In pratica una puntata di Buffa in un solo fiato.

L’eccitazione di Adani, in prima serata su Rai 1 – peraltro in una serata difficile considerata la situazione in corso a Casamicciola, sull’Isola d’Ischia -, non è certo passata inosservata. Sarebbe stato difficile, del resto. Così, l’estasi con la quale il commentatore ha accolto la rete del vantaggio argentino sulla squadra messicana ha scatenato le reazioni dei telespettatori impegnati nel commento sul second screen, ovviamente Twitter su tutti.

Sul gol di Messi i telecronisti argentini hanno chiesto ad Adani di calmarsi.#ArgentinaMessico #Messi𓃵 #Adani — Unfair Play (@unfair_play) November 26, 2022

Una volta il grande Paolo Valenti mi disse: L’aggettivazione in una telecronaca deve essere come l’olio nell’insalata. Mai metterne troppo perché la rovina. Ecco: #Adani è come se ne rovesciasse un barile in una insalatiera. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 26, 2022

Cosa abbiamo fatto per meritarci un "commento tecnico" simile pagato con i nostri soldi? #Adani è una scelta incomprensibile fatta dalla #Rai. Solidarietà per i tanti colleghi seri che ci lavorano e per chi ne ha scritto la storia. — Vincenzo Marangio 🎧🎙️✌️ (@enzomarangio) November 26, 2022

Cosa abbiamo fatto per meritarci un "commento tecnico" simile pagato con i nostri soldi? #Adani è una scelta incomprensibile fatta dalla #Rai. Solidarietà per i tanti colleghi seri che ci lavorano e per chi ne ha scritto la storia. — Vincenzo Marangio 🎧🎙️✌️ (@enzomarangio) November 26, 2022

C’è anche, però, chi lo difende. E non un utente qualsiasi.

Io nei miei 6 Mondiali e nei miei 7 Europei fatti da telecronista avrei pagato di tasca mia per avere Lele Adani come commentatore tecnico.✨✨✨✨ — Gianni Cerqueti (@GCerqueti) November 27, 2022

Sul suo profilo Instagram spunta anche un reel nel quale sembra rivolgersi a Maradona in cielo; una clip che farà certo molto piacere agli argentini.

Molti commenti apparsi sui social hanno richiamato il fatto che Adani rischia di confondere il commento in diretta come seconda voce a contenuti di Bobo TV, il format di ‘cazzeggio’ che Bobo Vieri, Lele Adani e Antonio Cassano hanno lanciato su Instagram durante il lockdown e ora diventato un appuntamento fisso, anche per i Mondiali Rai, visto che ogni sera chiudono la giornata di calcio con 5′ minuti su Rai 1 al termine de Il Circolo dei Mondiali. Ecco, ieri Rai 1 ha deciso di ‘cancellare’ l’appuntamento in segno di rispetto per le vittime di Ischia (come dichiarato in un comunicato, con un allungamento del Tg1 in quello spazio per gli aggiornamenti dall’isola). Diciamo che per qualcuno la Bobo Tv è andata in onda anche ieri. E in prima serata.