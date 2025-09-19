Mondiali di atletica di Tokyo, settima giornata: c’è il triplo con Diaz–Dallavalle | Programma completo, dove vederli in TV

Speranze di medaglia per la squadra azzurra che punta forte sulla finale del salto triplo con Andy Diaz e Andrea Dallavalle, in evidenza le semifinali degli 800 con Eloisa Coiro. In pista per la medaglia le finali dei 400 ostacoli e dei 200 metri. Programma, orari e dove vedere tutto in TV e streaming.

La settima giornata dei Mondiali di atletica leggera di Tokyo propone un pomeriggio davvero molto intenso: l’Italia guarda soprattutto alla pedana del triplo con Andy Diaz Hernández e Andrea Dallavalle in una finale apertissima. È l’unica speranza di medaglie di oggi per la nostra squadra.

Mondiali di Atletica: la finale del salto triplo

Dopo la soddisfazione dell’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo e l’ufficializzazione dell’accesso di Nadia Battocletti – argento dei 5mila – anche nella finale dei 10mila femminili, nel medagliere l’Italia in questo momento è sesta con un oro, due argenti e due bronzi alle spalle di Stati Uniti, Kenya, Canada, Nuova Zelanda e Giamaica. Eloisa Coiro insegue il pass per l’atto conclusivo degli 800 metri e nelle prove multiple, Sveva Gerevini chiude la prima giornata dell’eptathlon con i 200. Ma le attenzioni azzurre sono tutte catalizzate dalla finale del salto triplo.

Andy Diaz Hernández, reduce dall’oro mondiale indoor, e Andrea Dallavalle, in bella evidenza nelle prove di qualificazione possono davvero migliorare il nostro medagliere. L’assenza, indubbiamente pesante del campione olimpico spagnolo Jordan A. Díaz, non ha certo abbassato il livello che resta altissimo con Pedro P. Pichardo, Hugues Fabrice Zango, Lázaro Martínez, Zhu Yaming e Yasser Triki tra i nomi più attesi. Per l’Italia, Diaz ovviamente punta al colpo grosso, Dallavalle gioca da outsider di lusso.

Mondiali di Atletica, le altre gare in programma

Nei 400 ostacoli uomini il detentore del record mondiale Karsten Warholm sfida l’oro olimpico Rai Benjamin e Alison Dos Santos, un altro dei favoriti: pronostico incerto e aperto come poche altre volte negli ultimi anni. Nei 400 ostacoli donne Femke Bol guida il campo dei pronostici con gli Stati Uniti che schierano Cockrell e Jones per il podio.

La finale forse più attesa in assoluto è ovviamente quella dei 200 metri con Noah Lyles a caccia del poker iridato, insidie da Letsile Tebogo, Kenneth Bednarek e dal giamaicano Bryan Levell. Nei 200 femminili le donne Shericka Jackson, primatista dei Campionati, tenta il bis, con la squadra USA – Brown, Jefferson-Wooden, Long e Battle – e a Dina Asher-Smith.

Dove vederli in TV e streaming

Diretta in chiaro su Rai 2 con finestre su Rai Sport, live streaming su RaiPlay. Copertura integrale su Eurosport e Discovery+; Eurosport è visibile anche su DAZN, TIMVISION e Prime Video Channels.

Mondiali di Atletica, il programma pomeridiano

13.45 – 800 m donne, semifinali

13.50 – Salto triplo uomini, FINALE

14.15 – 400 m ostacoli uomini, FINALE

14.27 – 400 m ostacoli donne, FINALE

14.38 – Eptathlon, 200 m

15.06 – 200 m uomini, FINALE

15.22 – 200 m donne, FINALE