Mondiali di Atletica, ultimo atto a Tokyo. l’Italia si gioca tutto nella 4×400 femminile | Il programma in TV

Cala il sipario sui Mondiali di atletica allo Stadio Nazionale di Tokyo con un programma densissimo. nove finali, staffette comprese. Per l’Italia l’ultima chance è nella 4×400 femminile, dopo le eliminazioni delle due 4×100 e il sabato di emozioni (e polemiche) che ha coinvolto anche le staffette veloci. Il programma della fase finale va dalle 12.05 alle 14.20, quando si concentrano tutte le finali su pista e pedane.

La delusione della staffetta maschile

Se la giornata di ieri è stata contrassegnata dalla gioia per l’ottava medaglia azzurra – un record assoluto ai Mondiali – con Nadia Battocletti, bronzo nei 5mila dopo un argento già in archivio, la delusione è stata rappresentata dalla staffetta maschile vittima di un errore che ha visto Jacobs scontrarsi all’inizio della seconda frazione con lo staffettista sudafricano.

Azzurri in forte ritardo ed eliminati. Inutile anche il ricorso della squadra, perché i giudici hanno dato torto all’azzurro. Sarebbe stato lui ostacolare l’avversario…

Le chiavi azzurre. quartetto in corsia,

La 4×400 donne invece ha staccato il pass con all’ultimo respiro ed è tra le otto di finale. In batteria il quartetto è stato Polinari–Troiani–Bonora–Mangione. resta da capire se il CT confermerà questa sequenza o introdurrà cambi tattici.

L’obiettivo realistico è migliorare il record italiano e piazzarsi a ridosso del podio in una finale che promette livelli altissimi. “Ce la siamo meritata, non potevamo mancare questa finale”, ha detto Anna Polinari fotografando bene lo spirito del gruppo.

Le finali da non perdere

Sarà l’unica finale nella quale l’Italia potrà incrementare un bilancio comunque già straordinario. Occhi puntati sul salto in alto femminile con la primatista del mondo Yaroslava Mahuchikh tra le stelle attese. l’ucraina è la misura del livello tecnico di un concorso che, da programma, accende la sessione pomeridiana italiana.

Nella finale degli 800 metri donne guida il campo Keely Hodgkinson, testa di serie confermata dalle liste di partenza ufficiali; a seguire, 5000 maschili, disco uomini e le staffette del miglio (prima gli uomini, poi le donne) con la chiusura adrenalinica con le finali delle 4×100 purtroppo senza altri azzurri in gara.

Dove vederla in TV e streaming

Le gare finali saranno in chiaro su Rai 2 (dalle 13.30) con finestre su RaiSport prima dell’accesso al canale generalista al termine del Tg2. Streaming gratuito su RaiPlay. Copertura live anche sulle piattaforme Discovery+ / Eurosport e DAZN per gli abbonati.

Mondiali di Atletica. Programma completo di oggi e azzurri in gara

10.35 — Decathlon, tiro del giavellotto

12.05 — Salto in alto F, finale

12.35 — 800 m F, finale

12.47 — 5000 m M, finale

13.10 — Lancio del disco M, finale

13.20 — 4×400 M, finale

13.35 — 4×400 F, finale (Italia — formazione da definire; in batteria Polinari,Troiani, Bonora, Mangione)

13.49 — Decathlon, 1500 m

14.06 — 4×100 F, finale

14.20 — 4×100 M, finaleMondiali Atletica, Nadia BattoclettiMondiali Atletica, Nadia Battocletti