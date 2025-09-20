Mondiali di Atletica Tokyo 2025, ottava giornata | Programma di oggi, dove vederli orari e azzurri in gara

Penultima giornata ai mondiali di Atletica di Tokyo, grande attesa per Battocletti nei 5mila femminili, staffette in batteria e la finale degli 800 maschili in chiusura. Tutto il programma delle gare con gli azzurri impegnati in pista e in pedana

Partiamo da quello che è accaduto nella notte italiana e dunque dai 20 km di marcia maschili e femminili che purtroppo non hanno arricchito il comunque eccellente medagliere italiano che vede l’Italia in ottava posizione con sei medaglie grazie anche all’argento di ieri nel salto triplo di Andrea Dallavalle.

Mondiali Atletica, niente soddisfazioni dalla marcia

La marcia maschile e femminile non hanno portato molte soddisfazioni. Nella gara maschile vinta dal brasiliano Bonfim il nostro Fortunato si è piazzato al 16esimo posto. Oro nel femminile a Maria Perez, ritiro per Antonella Palmisano vittima di un leggero infortunio e costretta a chiamarsi fuori dopo 11 km di gara, 15esima Mihai, 17esima Curiazzi.

Nel medagliere dominio assoluto degli Stati Uniti con 11 ori poi il sorprendente Kenya – quattro – e il Canada. tre.

Il calendario di oggi ai Mondiali di Atletica di Tokyo

L’ottava giornata dei Mondiali di atletica porta in dote una sessione ricchissima. Entrano nella loro fase decisiva le gare multiple. l’eptathlon riparte dal giavellotto e chiuderà in serata con gli 800, mentre il decathlon affronta il salto in alto e si completerà con i 400. Tra Il peso femminile assegna il titolo poco prima delle 13, poi toccherà al giavellotto femminile fa altrettanto più tardi ma l’attesa è tutta per i 5mila femminili e per la finale degli 800 maschili che chiuderà il programma.

Gli azzurri attesi tra pista e pedana

Si riaccendono i riflettori su Nadia Battocletti, chiamata a essere di nuovo protagonista della finale dei 5mila in programma alle 14.29. l’azzurra, già argento nei 10mila misura le proprie ambizioni contro un campo di altissimo livello, con Beatrice Chebet e Faith Kipyegon direttamente coinvolte nella corsa all’oro.

Attenzione anche alle staffette con le batterie della 4×400 femminile nel primissimo pomeriggio e la 4×100 uomini e donne a seguire, con l’obiettivo di entrare tra le otto e prendersi la finale di domenica. Pesa l’incognita sulla presenza nella squadra azzurra maschile oro olimpico su questa stessa pista quattro anni fa di Jacobs e Tortu dopo le prove deludenti nelle gare individuali.

Dove vederli in TV e in streaming

La penultima giornata è visibile in chiaro su Rai. copertura su Rai Sport nella fascia 12.00‑13.30 fino alla conclusione del notiziario e poi su Rai 2 per tutto il resto del pomeriggio. Lo streaming gratuito è garantito su RaiPlay, mentre gli abbonati possono seguire l’evento anche su Discovery+ ed Eurosport, oltre che su DAZN.

Gli orari dei Mondiali di Atletica e gli azzurri in gara

12.00 — Eptathlon, tiro del giavellotto (Sveva Gerevini)

12.05 — Decathlon, salto in alto

12.35 — 4×400 maschile, batterie

12.54 — Getto del peso femminile, finale

13.00 — 4×400 femminile, batterie (Italia – formazione da definire)

13.25 — 4×100 maschile, batterie (Italia – formazione da definire)

13.45 — 4×100 femminile, batterie (Italia – formazione da definire)

14.05 — Tiro del giavellotto femminile, finale

14.11 — Eptathlon, 800 m (Sveva Gerevini)

14.29 — 5000 m femminili, finale (Nadia Battocletti)

14.55 — Decathlon, 400 m

15.22 — 800 m maschili, finale