Oggi a Tokyo va in scena una delle serate più dense dei Mondiali 2025: in pista e in pedana si assegnano quattro titoli — alto uomini, martello uomini, 1500 donne e 110 ostacoli uomini — con diversi azzurri impegnati

Mondiali di atletica, finali e azzurri da tenere d’occhio | Il programma della diretta TV

Quarta giornata ai Mondiali di Atletica Leggera di Tokyo che assegna quattro titoli come sempre nella sessione serale che, in Italia, inizierà poco dopo le 12.30.

Mondiali di Atletica, il programma di oggi

Si parte le batterie degli 800 metri per proseguire con le qualificazioni del triplo femminile (12.40) per poi entrare nel vivo soprattutto con la finale dell’alto maschile che inizia alle 13.36. A seguire le semifinali dei 110 ostacoli alle 13.40, finale del lancio del martello maschile alle 14.01, le semifinali dei 400 metri femminili e maschili, finale dei 1500 metri femminili alle 15.05, e come prova conclusiva la finale dei 110 ostacoli alle 15.20.

Ai piedi di Duplantis, le speranze di Sioli

Intanto vale la pena ricordare la straordinaria prova di ieri dello svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta: oro e record del mondo con l’incredibile altezza di 6.30 che gli vale il 14esimo primato mondiale battuto in carriera. Una gara dominata dall’inizio alla fine e di fatto senza avversari.

Completamente aperta invece la sfida nel salto in alto che sarà senza Tamberi. In finale c’è Matteo Sioli a giocare il ruolo di outsider in una finale imprevedibile dove potrebbe succedere davvero di tutto a cominciare fin dal primo tentativo.

Simonelli nei 110 ostacoli

Doppia prova: Lorenzo Simonelli corre la semifinale alle 13.40 con l’obiettivo di rientrare tra gli otto della finale che è in programma alle 15.20. L’azzurro ha credenziali di alto livello e, se troverà il passo dei giorni migliori, può giocarsi tutto nell’atto conclusivo.

Due finali “calde” dal punto di vista tecnico, ma senza italiani annunciati in start list. Sono quelle del martello maschile e dei 1500 metri femminili.

Mondiali Atletica, gli altri azzurri in gara oggi

Edoardo Scotti torna in pista nelle semifinali dei 400 (14.35) dopo il record italiano siglato in batteria (44.45), crono con cui ha centrato l’accesso al turno successivo. Un segnale incoraggiante in un contesto di livello altissimo. Negli 800 metri (12.35) Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu cercano il pass per le semifinali in una specialità storicamente “stretta” per gli Azzurri nei Mondiali recenti.

Nel triplo femminile (12.40) qualificazioni per Darya Derkach ed Erika Saraceni che tenteranno la qualificazione centrando la quota diretta o quanto meno un ripescaggio tra le migliori misure.

Dove e quando vedere le gare in TV e in Streaming

La sessione inizia alle 12.35 (ora italiana). Diretta TV in chiaro su Rai 2, con passaggio 13.00–13.30 su RaiSport HD per consentire la messa in onda del TG2. In streaming gratuitamente su RaiPlay e ancora per gli abbonati su Eurosport 1, Discovery+ e DAZN.