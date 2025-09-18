Mondiali di Atletica, sesta giornata. le ambizioni di Battocletti e Pernici | Il programma e le dirette in TV

Smaltita la gioia per la straordinaria medaglia d’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo maschile, ma festeggiando anche Andy Diaz e Andrea Dallavalle che si sono qualificati alla finale di salto triplo, i Mondiali di Atletica Leggera di Tokyo propongono oggi una sesta giornata con quattro medaglie in palio ma senza azzurri nelle finali che conto.

Mondiali Atletica, l’attesa è per Battocletti

Si parte subito con i 5mila femminili e con Nadia Battocletti che dopo l’argento conquistato nei 10mila può davvero far sognare e puntare a un clamoroso doppio podio iridato. Battocletti guida il terzetto azzurro con Federica Del Buono e Micol Majori, puntando con intelligenza tattica e di squadra a un accesso in finale in un parterre che comprende regine come Faith Kipyegon e Beatrice Chebet. L’azzurra, quarta alle Olimpiadi a un solo secondo la podio, è in condizioni fisiche ed emotive straordinarie.

Negli 800 uomini, Pernici arriva alle semifinali dopo una batteria in rimonta che lo ha visto combattere e dare tutto esaltando nella proressione e nel cambio di ritmo; negli 800 donne, Coiro è in buona crescita e Bellò può sfruttare l’esperienza per il passaggio turno. Nell’alto donne, Tavernini e Pieroni cercano la misura giusta per qualificarsi in un gruppo stellare che include ben quattro campionesse del mondo. In pedana anche Asia Tavernini, d’argento alle ultime Universiadi, e Idea Pieroni al suo debutto assoluto in un Mondiale.

Le finali del pomeriggio. cosa aspettarsi

Nel giavellotto maschile si rinnova l’asse asiatico con Arshad Nadeem e Neeraj Chopra, mentre il tedesco Julian Weber e il due volte iridato Anderson Peters sono pronti a inserirsi nella lotta per l’oro. Non ci sono azzurri qualificati in questa come nelle altre finali in programma oggi.

Nel triplo femminile la copertina è per Yulimar Rojas, inseguita dalle cubane Leyanis Pérez e Liadagmis Povea e dalla giamaicana Shanieka Ricketts, con Thea LaFond mina vagante. Il doppio giro di pista assegna due titoli. 400 maschili con favorite quote africane e americane in un campo apertissimo, e 400 femminili con Sydney McLaughlin-Levrone chiamata a resistere agli assalti di Marileidy Paulino e Nickisha Pryce.

Attesa anche per i 200 m maschili con Noah Lyles sulla via del poker mondiale, con insidie da USA, Giamaica, Gran Bretagna ma soprattutto dal campione olimpico dei 100 Letsile Tebogo. Tra le donne, Shericka Jackson difende il trono dei 200 dall’assalto di Dina Asher-Smith.

Programma completo – sesta giornata (sessione pomeridiana, orari italiani)

12.05 – 5000 m F, batterie (Battocletti, Del Buono, Majori)

12.15 – Salto in alto F, qualificazioni (Tavernini, Pieroni)

12.23 – Giavellotto M, finale

12.55 – 800 m F, batterie (Coiro, Bellò)

13.55 – Triplo F, finale

14.02 – 200 m M, semifinali

14.24 – 200 m F, semifinali

14.45 – 800 m M, semifinali (Pernici)

15.10 – 400 m M, finale

15.24 – 400 m F, finale