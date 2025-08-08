Monaco-Inter, dove vedere stasera la partita in TV e streaming

Dove vedere l’amichevole di precampionato di lusso tra Monaco – Inter in tv e streaming: tutto quello che c’è da sapere sul match.

A più di un mese dall’uscita agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, l’Inter torna in campo in un’amichevole di lusso a Montecarlo.

I nerazzurri scenderanno in campo contro il Monaco di Hutter per un impegno che testerà lo stato di forma della squadra di Chivu.

Dove vedere Monaco – Inter

La partita tra Monaco e Inter, con il calcio d’inizio alle ore 20.00 ora italiana, sarà trasmessa in su Dazn, attraverso l’app fruibile su smart tv, sulle console Playstation e Xbox, sui device TimVision Box, Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast. Inoltre è possibile attivare Dazn dalla sezione “Prime Channels” su Amazon Prime Video. mentre sarà disponibile in chiaro sul Nove ma in differita, con fischio di inizio alle 21.30 e su Inter Tv dalle 23.50 circa.

Anche se si tratta di una amichevole, mister Chivu potrà testare la forma della squadra a meno di 20 giorni dall’inizio della Serie A, nonché valutare l’inserimento dei nuovi acquisti nelle tattiche e negli schemi della squadra. Occhi puntati sull’ex Parma Bonny, mentre Sucic ha già mostrato le proprie qualità durante il Mondiale per Club.

L’Inter dovrebber schierarsi con il classico 3-5-2 di “inzaghiana” memoria (Chivu, in tal senso, non ha voluto stravolgere la squadra): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro e Bonny.

Hutter, invece, schiererà un compatto 4-4-2, con esterni larghi e punte veloci: Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun.

Intanto in casa nerazzurra continua a tenere banco il caso Lookman. L’esterno dell’Atalanta vuole solo l’Inter ma la telenovela di questa estate sembra avviarsi verso una serena conclusione per la squadra di Chivu. Mancherebbe pochissimo alla chiusura della trattativa, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già nel weekend. Come ha scritto Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un post pubblicato sui suoi social: “L’Inter attende novità da Percassi (i rapporti tra i club sono ottimi) ed è pronta ad arrivare a 50 milioni, offrendo circa 46-47 milioni più un baby talento”.