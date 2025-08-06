“Momenti di tensione tra Littizzetto e Bonolis”, gli spoiler delle registrazioni di Tu Si Que Vales

Nei giorni scorsi si sono svolte a Roma le prime registrazioni di Tu si que vales, il noto talent targato Maria De Filippi quest’anno è ricco di diverse novità. Non è cambiata la sua mission, che è quella di dare a diversi talenti un loro spazio per esibirsi, ma ci sarà un nuovo giurato. Dopo tante edizioni Gerry Scott, visti i tanti impegni in tv, ha lasciato la sua poltrona in giuria ed è stato sostituito da Paolo Bonolis. Quest’ultimo, che da settembre torna in video con Avanti un altro, ha accettato con entusiasmo il compito e a quanto pare sta portando la sua ironia e un pizzico si sarcasmo al talent.

Secondo quanto ha riportato Vanity Fair il clima durante le registrazioni sarebbe decisamente vivace. Al centro della scena dei vari rumors sono finiti Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto: i due giurati non si troverebbero d’accordo su nulla e avrebbero visioni diverse sui vari concorrenti. Alcune voci sostengono che non sarebbero mancati i botta e risposta e che i ci sarebbero stati anche momenti di tensione: “In questi giorni a Roma si stanno registrando le puntate che vedremo in autunno e chi era presente tra il pubblico non ha potuto fare a meno di notare le numerose frecciatine tra il presentatore e la comica”, così si legge nella newsletter del noto magazine.

Sembra che Bonolis e il volto di Che tempo che fa avrebbero dato adito a dei siparietti divertenti, dove la goliardia di entrambi è emersa in modo evidente, ma in alcune circostanze il contrasto sarebbe stato più vivace: “I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti. E non se le mandano a dire”. L’arrivo di Bonolis a Tu si que vales sarebbe una vera ventata di novità, anche se in molti rimpiangeranno Gerry Scotti e la sua divertente e iconica scuderia.

Tu si que vales, Bonolis sarà protagonista del talent di Maria De Filippi

Paolo Bonolis è stato accolto con entusiasmo nel talent de La Fascino. Il conduttore e il suo modo di fare porteranno sicuramente una ventata di novità al programma. Inoltre la sua personalità pungente va perfettamente a braccetto con le continue battute di Luciana Littizzetto: “Bonolis sta aggiungendo molto pepe al programma e Lucianina non lesina provocazioni. Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano. Ma si sa: scherzando scherzando spesso dice la verità”, questo il parere di Vanity Fair.

Resta solo da capire se i due conduttori fanno sul serio o il loro modo di porsi è legato al ruolo televisivo. I botta e risposta in fondo piacciono al pubblico e creano hype anche in rete. Maria De Filippi n’è consapevole e non può che approfittare della situazione. Per comprendere cosa succede realmente basterà attendere la messa in onda della nuova stagione del talent.

Tu si que vales, quando va in onda

Il debutto di Tu si que vales è previsto per il 27 settembre 2025, anche se non è stato ancora condiviso un annuncio ufficiale. Il talent è giunto alla sua tredicesima edizione e sarà composto di 11 puntate che andranno in onda fino a metà Novembre.

In ogni puntata sono previsti degli ospiti che duetteranno con i vari giurati. I primi nomi che presenzieranno nel format sono quelli di Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca, Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta. Volti noti al pubblico, alcuni dei quali hanno un rapporto speciale con Maria De Filippi.