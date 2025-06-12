MOIGE, Eleonora Daniele conduce l’edizione 2025: premiati i migliori programmi tv “family friendly”

L’evento “Un anno di Zapping e di Streaming” – organizzato da MOIGE – torna con una nuova edizione. A condurre è Eleonora Daniele.

Torna Un anno di Zapping e di Streaming, l’iniziativa promossa dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori, che assegna le sue valutazioni ai contenuti televisivi, web e social più adatti alle famiglie. L’evento si terrà lunedì 16 giugno, dalle ore 14.30 alle 18.00, presso la Camera dei Deputati – Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, in Via di Campo Marzio a Roma. A moderare la manifestazione sarà Eleonora Daniele, mentre Luca Milano e Mussi Bollini riceveranno i premi alla carriera.

Cosa sono i premi MOIGE e a chi vengono assegnati

L’Osservatorio Media dell’Associazione ha curato la realizzazione della guida critica – in formato digitale – che analizza i prodotti dell’intrattenimento mediante una lente educativa. Vengono quindi premiati i programmi televisivi più “family friendly” e attenti al benessere dei minori. Nel corso della cerimonia, verranno assegnati i Premi MOIGE a programmi televisivi, canali web, campagne sociali e comunicazioni commerciali ed istituzioni considerati di grande valore educativo e sociale. Tra i riconoscimenti più attesi di questa edizione, ci sono i due premi alla carriera che andranno a Luca Milano e Mussi Bollini, per il loro “impegno costante nel promuovere una televisione di qualità, attenta ai più giovani“.

Verranno inoltre dati i premi speciali in collaborazione con realtà istituzioni e associative come Polizia Stradale, Polizia Postale, FIC – Federazione Italiana Cuochi, UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, AICDC – Associazione Italiana Content and Digital Creator e Museo del Risparmio. Alla manifestazione parteciperanno anche autorità istituzionali, dirigenti di rete, autori, attori, conduttori e professionisti del mondo della comunicazione.

I premi del passato

Nel corso delle precedenti edizioni, il MOIGE ha premiato grandi protagonisti del panorama televisivo e culturale italiano tra cui Maria Grazia Cucinotta, Carlo Conti, Amadeus, Rosario e Beppe Fiorello, Milly Carlucci, Guillermo Mariotto, Gigi Proietti, Alessandro Borghese, Sabrina Ferilli, Luca Barbareschi, Paolo Ruffini, Enzo De Caro, Piero e Alberto Angela, Paola Ferrari, Francesco Facchinetti, Osvaldo Bevilacqua, Cesare Bocci e tanti altri.