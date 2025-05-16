Modern Family, dove vederlo: gli episodi completi

La serie tv Modern Family è stata creata da Christopher Lloys e Steven Levitan, ed è una delle sit comedy più famose del panorama televisivo attuale. Sin dal primo episodio ha infatti ottenuto un grande successo mondiale, tanto che ha ricevuto anche preziosi riconoscimenti, come ad esempio l’Emmy Award per la miglior commedia in ognuno dei suoi primi 5 anni di messa in onda.

La trama di Modern Family

La storia racconta le vicende di una famiglia allargata, fatta di tre gruppi molto diversi. Ad esempio c’è la famiglia nucleare tradizionale con mamma, papà e tre figli; la famiglia omosessuale con due uomini che scelgono presto di adottare una bambina vietnamita; la famiglia mista con una coppia al loro secondo matrimonio: lui ultra yankee, lei sudamericana con un figlio. A legare questi tre nuclei molto diversi tra loro è il rapporto tra il patriarca Jay Pritchett, la figlia Claire e il figlio Mitchell. Ognuno ha le proprio caratteristiche come difetti, tic o abitudini, ma anche i propri problemi. Ad esempio il patriarca è un neo-pensionato in crisi di identità con a carico una giovane moglie colombiana e il complicato figlio.

Claire e Phil sono invece genitori che vedono i figli diventare grandi e andare via. Mitch e Cam sono invece omosessuali e devono affrontare le prime difficoltà nel crescere una bambina asiatica. Il tutto contornato dalle dinamiche di una sitcom divertente, leggera e comica. La serie tv è stata mandata in onda in prima visione assoluta negli Stati Uniti dal 23 settembre 2009 all’8 aprile 2020. In Italia è invece arrivata il 5 febbraio 2010 su Fox Life. Modern Family è composta da 11 stagioni e da 250 episodi.

Gli ideatori del progetto Christopher Lloyd e Steven Levitan hanno dichiarato che il concepimento della serie è stato casuale, dato che hanno inizialmente pensato ad una serie in stile mockumentary incentrata su una famiglia allargata. Il progetto iniziale si sarebbe dovuto chiamare My American Family, e inizialmente sarebbe stato un documentario diretto dal regista olandese Geert Floortje, che aveva vissuto in adolescenza con la famiglia di Jay come studente alla pari e che aveva una cotta per Claire, che aveva colpito anche il fratello Mitchell, a sua volta innamorato di lui. Questo personaggio è però stato eliminato dalle bozze. Modern Family è stato così acclamato dalla critica americana che la scelta di chi premiare nelle principali competizioni è stata difficilissima. Tra l’altro, è stata definita dal Time “la comedy più divertente dell’anno” durante la sua prima stagione.

Dove vedere la serie

Nel corso degli anni Modern Family è stato disponibile su diverse piattaforme digitali, tra cui anche Prime Video, da cui è stata però eliminata. Al momento le puntate possono essere viste su Disney+.