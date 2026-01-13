MobLand, Paramount+: trama, cast e curiosità sulla serie

La trama della serie tv MobLand

Il prodotto Paramount racconta la storia della famiglia criminale londinese degli Harrigan e del loro faccendiere Harry De Souza, che viene appunto interpretato da Tom Hardy. I protagonisti combattono contro le autorità e gli altri criminali nel tentativo di mantenere il potere. La missione principale di Harry è gestire le crisi e pulire i “pasticci” lasciati dai membri del clan, anche se la situazione crolla quando un omicidio sconsiderato rompe una tregua storica tra le bande della città. Mentre lui tenta di evitare una guerra aperta tra i clan rivali, si ritrova schiacciato tra la spietatezza dei suoi datori di lavori e i complotti interni che minacciano di distruggere l’impero dall’interno.

C’è un clima di tensione estrema e, in tutto questo, il protagonista deve lottare per la propria sopravvivenza ma anche per proteggere la sua famiglia. Si rende ben presto conto che la lealtà verso gli Harrigan ha un prezzo molto più alto di quanto avesse mai immaginato. Creato e scritto da Ronan Bennett e Jez Butterworth, anche produttori esecutivi, lo show ha ottenuto subito un ottimo riscontro da parte del pubblico. Guy Ritchie è tra l’altro anche produttore esecutivo e ha diretto le prime due puntate, mentre Hardy è anch’egli produttore esecutivo oltre che protagonista. La serie è commissionata da Paramount+, prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios e distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount e Presidente di Showtime / MTV Entertainment, ha dichiarato: “Con oltre 26 milioni di telespettatori che continuano ad aumentare, MobLand è diventato un trionfo clamoroso, guidato dalla genialità creativa di Guy, Jez, Ronan e David Glasser e portato in vita dalle interpretazioni di Tom, Pierce e Helen. Siamo entusiasti di dare il via libera alla seconda stagione di questo fenomeno globale, che ha dominato le classifiche nazionali e internazionali ed è salito al primo posto nel Regno Unito”.