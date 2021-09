A partire da giovedì 30 settembre 2021, avrà inizio Missione Beauty, un talent show interamente dedicato ad aspiranti make-up artist e hair-stylist.

Il beauty-talent show andrà in onda su Rai 2, come già anticipato, a partire da domani, con la puntata dedicata alle audizioni, ma, a partire dal 1° ottobre 2021, il programma andrà in onda ogni venerdì alle ore 17:15.

Il programma è targato Clinique, Aveda e Naïma e realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità.

Missione Beauty: la conduttrice

La conduttrice del programma sarà Melissa Satta, già conduttrice, in questa stagione televisiva, di Gol Deejay e ospite fissa in Sky Calcio Club, entrambi in onda su Sky.

A Melissa Satta spetterà il compito di tenere le fila della gara e di stare vicino ai concorrenti nelle varie fasi del gioco.

Missione Beauty: i giudici

I tre giudici della prima edizione saranno Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist e Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design).

Manuele Mameli sarà il giudice per il make-up. Elisa Rampi, invece, sarà la giudice di riferimento per l’hairstyle. Guido Taroni, invece, valuterà i look realizzati. Tutti i giudici, comunque, avranno diritto di voto sui look, sui make-up e sull’hairstyle.

Missione Beauty: il meccanismo

Manuele Mameli, Elisa Rampi e Guido Taroni selezioneranno i concorrenti tra gli aspiranti Make-up Artist e Hair-stylist provenienti da tutta Italia.

I concorrenti verranno chiamati ad affrontare prove di talento e di stile sempre più difficili. Come a Masterchef, ci saranno dei pressure-test e altre prove a sorpresa.

La prima edizione sarà composta da 8 puntate.

Dalle audizioni, con protagonisti 24 candidati, usciranno fuori i 16 finalisti che verranno suddivisi in 8 coppie. Ogni coppia sarà composta da un Make-up Artist e da un Hair-stylist.

La coppia che si sarà distinta per professionalità, personalità e stile vincerà il programma. In palio, c’è un contratto da Ambassador e Tutorship con Clinique, per il Make-up, e con Aveda per l’Hairstyle.

La finale andrà in onda il prossimo 10 dicembre.

Missione Beauty: social e web

Tutte le puntate, oltre ad andare in onda su Rai 2, saranno visibili anche su RaiPlay dove saranno disponibili anche contenuti extra.

Ogni settimana, sulle piattaforme social, @instarai2, @cliniqueitalia, @avedaitalia e @naimabeautydestination, sarà possibile seguire i concorrenti nel backstage e accedere ad indiscrezioni, approfondimenti, tutorial con i giudici e altre curiosità.