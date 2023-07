Nei Paesi Bassi ha destato scalpore la vittoria di Rikkie Valerie Kollé, incoronata qualche giorno fa come Miss Olanda in quanto transgender. Potrebbe mai avvenire qualcosa del genere nel nostro Paese? Sembra proprio di no. Ad escluderlo proprio l’organizzatrice di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, che a Radio Cusano Campus ha parlato di “strategie assurde” da parte dei concorsi di bellezza, pur di fare notizia.

Mirigliani ha dichiarato che sin da quando è nato, il concorso prevede che la concorrente debba essere nata donna sin dalla nascita, dal momento che secondo la stessa organizzatrice già agli albori si prevedeva che “la bellezza potesse subire modificazioni, o che gli uomini potessero diventare donne”. Mirigliani precisa di non avere nulla contro le decisioni di questi concorsi di bellezza all’estero, ma che occorra pensarci su.

Rikkie non è stata tuttavia la prima transgender a vincere una competizione di questo tipo. Nel 2018 è toccato ad Angela Ponce, modella e originaria di Siviglia, vincere Miss Spagna, diventando la prima transgender a competere per la fascia di Miss Universo. Il concorso aveva modificato nel 2007 il regolamento proprio per consentire anche alle transgender di partecipare.

MISS ITALIA: DA RAI1 ALLO STREAMING NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Il concorso di Miss Italia è nato nel 1946, ma negli ultimi anni l’interesse verso la manifestazione è decisamente crollato, anche per via delle polemiche relative all’oggettificazione del corpo delle donne. Fino al 2012 è andato in onda su Rai 1, per trasmigrare su La7 dal 2013 al 2018. L’anno seguente il ritorno sulla rete ammiraglia Rai quando nessuno sembrava volerlo condurre: alla fine, accettò Alessandro Greco, conduttore anche nel 2020 quando il concorso è sbarcato solo in streaming, non riuscendo più a tornare sul piccolo schermo. La penultima edizione è andata in onda sulla piattaforma Heibiz Live con la conduzione di Alessandro Di Sarno, Elettra Lamborghini e Carolina Stramare, mentre l’ultima, trasmessa su Youtube e Facebook, ha visto al timone Salvo Sottile.