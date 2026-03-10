“Miracolo a Milano” torna sul grande schermo, l’iniziativa di Mediaset Infinity

Il 16 marzo il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e Mediaset Infinity celebrano i 75 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche con una proiezione speciale della versione restaurata del capolavoro di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini; dal 17 marzo il film restaurato sarà disponibile gratis in streaming su Mediaset Infinity

Il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e Mediaset Infinity danno vita a un evento speciale: lunedì 16 marzo alle ore 20:30 la sala del Teatro Strehler si trasformerà per una sera in cinema per ospitare una proiezione speciale di Miracolo a Milano nella versione restaurata da Mediaset Infinity.

Una proiezione gratuita, aperta alla città di Milano, alla quale sarà possibile partecipare prenotandosi al seguente link, presso la biglietteria del Teatro Strehler e tramite biglietteria telefonica allo 02.21126116.

L’evento rientra nel calendario di iniziative per celebrare i 75 anni dall’uscita nelle sale del film diretto da Vittorio De Sica e scritto da Cesare Zavattini, capolavoro del cinema che ha saputo coniugare poesia e impegno civile e che, nel 1951, si è aggiudicato la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Le celebrazioni hanno preso il via il 4 marzo con la prima assoluta della nuova produzione teatrale del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, “Miracolo a Milano”, seconda regia di Claudio Longhi come direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano, con Lino Guanciale e Giulia Lazzarini nei ruoli di Totò e Lolotta.

Il restauro di Miracolo a Milano è stato realizzato da Mediaset Infinity, che rende nuovamente disponibile al pubblico una versione rinnovata di uno dei titoli più amati della storia del Cinema italiano e internazionale.

Dopo l’evento al Teatro Strehler, dal 17 marzo, la versione restaurata di Miracolo a Milano sarà disponibile gratis su Mediaset Infinity, offrendo l’occasione di rivedere o scoprire per la prima volta le avventure di Totò e Lolotta, di Edvige, Brambi e Mobbi, protagonisti di una favola senza tempo capace di parlare ancora al presente.